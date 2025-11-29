Setiba di tanah suci, mutawif dan pembimbing akan menemani setiap kumpulan jemaah sepanjang manasik supaya ibadah dapat dijalankan dengan tenang. - Foto SHAHIDAH TRAVEL & TOURS

Segelintir jemaah, terutama yang kali pertama ke tanah suci, mungkin masih bimbang: “Mampukah saya menunaikan haji dengan tenang? Bagaimana jika saya tersilap?”

Usah risau. Shahidah Travel & Tours sentiasa bersedia membimbing anda.

Dengan lebih 43 tahun pengalaman dalam pengurusan umrah, haji dan wisata, syarikat ini terus diyakini sebagai penyedia dan firma bertauliah yang memimpin serta memudahkan perjalanan jemaah ke tanah suci.

Menurut Pengarah Urusan syarikat, Encik Ayoob Angullia, agensinya sentiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.

Kemudahan terbaik seperti hotel selesa serta kedudukan strategik di Makkah dan Madinah, menjadi keutamaan bagi memenuhi citarasa jemaah masa kini.

Tidak hanya mengurus aspek logistik, Shahidah Travel turut menekankan penjagaan rohani serta praktikal jemaah.

“Sepanjang berdekad lamanya, kami telah membantu ribuan jemaah menunaikan haji. Kami faham betapa rapuhnya perasaan dan tahap kefahaman jemaah, terutamanya bagi mereka yang kali pertama melaksanakan haji.

“Mereka sangat memerlukan bimbingan. Oleh itu, kami menyediakan buku panduan serta sesi bimbingan manasik yang sangat berstruktur, sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci,” kata Encik Ayoob.

Selain bimbingan kerohanian, Shahidah Travel turut menekankan keselamatan jemaah.

Bagi mewujudkan suasana selamat dan mudah diakses, syarikat ini akan memberi panduan penyusunan barangan jemaah secara sistematik dan memastikan pintu kecemasan tidak disekat.

SENTIASA DITEMANI PEGAWAI IRINGAN

Sehubungan itu, agensi pengurusan haji ini juga komited menjaga jemaah secara menyeluruh dengan melatih pegawai iringan menerusi program latihan intensif.

Pegawai iringan tersebut terdiri daripada guru agama bertauliah dan berpengalaman dalam manasik, termasuk Ustaz Mohammed Suhaimi Mohd Fauzi, Ustaz Mohd Nor, Ustaz Abdul Salam Banjar, Ustaz Abrar (Makkah), dan Ustaz Lukmanul Hakim (Madinah).

“Setiba di tanah suci, kami memastikan anda tidak keseorangan. Mutawif dan pembimbing akan menemani setiap kumpulan anda sepanjang manasik, agar jemaah dapat menghayati ibadah setenangnya,” ujarnya.

Lebih menarik, Shahidah Travel turut memperkenalkan daya usaha unik, dengan agensi tersebut menyediakan peluang kepada jemaah melihat Kaabah sebelum menunaikan wukuf di Arafah.

Pengalaman melihat Kaabah lebih awal dijangka meningkatkan semangat jemaah dan memberi kesedaran lebih mendalam.

“Inilah istimewanya kami, berbanding yang lain. Diharapkan setiap jemaah bukan sahaja dapat menunaikan ibadah dengan sempurna, bahkan merasai pengalaman rohani yang lebih bermakna,” tambah Encik Ayoob.

SEKILAS:

* Penerangan pakej haji akan diadakan pada 29 November 2025 (Sabtu), 2 petang hingga 4 petang, bertempat di Auditorium L2, Masjid Sultan. (Terbuka kepada umum)

* Layari https://www.shahidahtravel.com/hajj/ atau hubungi talian 6299-2345 atau WhatsApp ke talian 9072-9982. E-mel kepada Instashahidah@gmail.com untuk pertanyaan lanjut.