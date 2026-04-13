S’pura tidak berpihak kepada AS, negara Barat mengenai Selat Hormuz
Shanmugam: Pendirian S’pura selaras dengan undang-undang antarabangsa serta kepentingan teras negara
Apr 13, 2026 | 9:06 PM
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam berkata, di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut dan undang-undang antarabangsa adat yang ditandatangani, terdapat hak laluan transit untuk melalui selat tersebut. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Kenaikan Pangkat Pasukan Home Team pada 13 April di Hotel Orchard. - Foto ST
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, menekankan bahawa Singapura tidak berpihak pada Amerika Syarikat atau mana-mana negara Barat berkenaan isu Selat Hormuz.
Menegaskan semula kenyataan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan di Parlimen pada 7 April, Encik Shanmugam berkata pendirian Singapura selaras dengan undang-undang antarabangsa serta kepentingan teras negara dalam perkara ini.
