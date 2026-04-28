Shanmugam: Home Team guna AI secara meluas, rancang satelit ‘Xplorer’ bagi keselamatan awam
Shanmugam: Home Team guna AI secara meluas, rancang satelit ‘Xplorer’ bagi keselamatan awam
Apr 28, 2026 | 4:32 PM
Shanmugam: Home Team guna AI secara meluas, rancang satelit ‘Xplorer’ bagi keselamatan awam
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam, menyampaikan ucapan perasmian bagi Sidang Kemuncak TechX Milipol (MTX) 2026 di Pusat Ekspo dan Konvensyen Sands, pada 28 April. - Foto ST
Pasukan Home Team bakal membangunkan satelit pertamanya yang dijadualkan untuk pelancaran ke angkasa lepas pada 2029.
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam, mengumumkan pada 28 April bahawa satelit berkod nama Xplorer ini berfungsi mengesan kepulan gas berbahaya.
Polis uji keberkesanan ves baru dengan ciri kurangkan suhu badanJan 29, 2026 | 6:36 PM
Robot bantu Home Team kendali operasi risiko tinggi jelang 2027May 26, 2025 | 6:31 PM