Menurut satu hantaran Facebook oleh Menteri Kanan yang juga merupakan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik, K. Shanmugam pada 16 Ogos, kira-kira 1,600 penduduk telah berkumpul sewaktu Majlis Makan Malam Hari Kebangsaan Chong Pang di Yishun pada 15 Ogos, untuk bersama-sama melaungkan bacaan Ikrar Kebangsaan dalam empat bahasa termasuk bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu dan bahasa Tamil. - Foto ST