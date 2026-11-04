Pelantikan Pejabat Peguam Negara (AGC) atau mana-mana agensi pemerintah untuk menjalankan kerja rentas sempadan boleh menimbulkan bantahan daripada negara asing atas alasan kedaulatan negara, kata Menteri Kanan, Encik K. Shanmugam.

Justeru, pemerintah telah melantik sebuah firma guaman bagi menyelaraskan kerja panel pakar bagi memastikan mereka dapat menjalankan pertanyaan dan siasatan yang diperlukan dengan sewajarnya merentasi pelbagai bidang kuasa.

Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Anggota Parlimen (AP) Cik Sylvia Lim (GRC Aljunied) semasa perbahasan Rang Undang-Undang bagi meminda Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan (THPA) di Parlimen pada 4 November.

Cik Lim bertanya mengapa AGC tidak diberikan tugas menyelaraskan kerja panel pakar, memandangkan pejabat itu mempunyai bahagian khusus bagi hal ehwal antarabangsa serta kepakaran berkaitan.

Menjawab soalan itu, Encik Shanmugam berkata agensi pemerintah seperti Kementerian Kemampanan dan Sekitaran (MSE) atau Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) mungkin tidak diberikan akses ke negara asing atau menjalankan siasatan.

Ini kerana agensi-agensi ini dianggap sebagai agensi pemerintah Singapura.

Oleh itu, beliau berkata THPA yang dipinda itu telah dirangka supaya syarikat yang sedang disiasat melantik penilai dan firma penyiasatan swasta bagi menjalankan kerja berkaitan.

“Jika AGC yang menyelaraskan kerja itu, kita mungkin berdepan bantahan daripada negara asing yang mendakwa bahawa ia melanggar kedaulatan mereka,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Aina Abdul, Eurovision Asia 2026, kerjaya muzik

Aina Abdul buru impian di pentas antarabangsa ‘Eurovision Asia 2026’

Nov 4, 2026 | 5:30 AM
Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan, pindaan THPA, kebakaran hutan

Pindaan THPA dipercepat bagi siasat, ambil tindakan terhadap pihak yang sebabkan jerebu

Nov 4, 2026 | 9:34 PM
Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) dan Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) menjalankan rondaan di sempadan sepanjang Singapura dan Indonesia secara bersama.

RSAF, TNI AU adakan rondaan udara bersama pertama

Nov 4, 2026 | 9:30 PM
latihan wallaby 2026

Mabuk naik ‘Chinook’, tapi kagum lihat kecekapan askar SAF di Wallaby

Nov 2, 2026 | 5:30 AM
Masjid Al-Taqua memulakan inisiatif kemampanan pada 2025 dan memperluaskannya sepanjang 2026. Gambar menunjukkan (dari kiri) pengurus Masjid Al-Taqua, Cik Farlida Mohamed; eksekutif kewangan dan pentadbiran, Cik Nur’Raihan Zainal; dan sukarelawan belia, Cik Sabrina Roslee membantu mengasingkan barangan yang terkumpul semasa acara tahunan kitar semula dan pungutan derma.

Masyarakat kata ‘YA’ untuk mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
peranan guru, pendidikan cemerlang, sumbangan guru

Guru cemerlang, pendidikan gemilang

Aug 30, 2026 | 5:30 AM
menteri penuh, Kabinet baharu, pelantikan politik

Empat penjawat politik angkat sumpah sebagai Menteri penuh

Jul 27, 2026 | 6:27 PM
Walaupun mempunyai masalah penglihatan sejak kecil, pasangan suami isteri, Encik Mohammad Iskandar Misran (kanan) dan Cik Nuraziana Mohamed Said, mampu mempelajari dan membaca Al-Quran melalui braille.

Al-Quran Braille ibarat cahaya bagi pasangan kurang daya penglihatan

Jun 28, 2026 | 5:30 AM
Perjanjian Hudaibiyah, hidayah

5 pengajaran perjanjian damai Hudaibiyah libat dua kaum tidak sependapat

Apr 24, 2026 | 5:30 AM
domestic abuse, keganasan rumah tangga, suami isteri

Tangani keganasan rumah tangga berlandas syarak

Feb 13, 2026 | 5:30 AM

Beliau menjelaskan bahawa penglibatan AGC tetap penting kerana pejabat itu akan meneliti fakta dan bukti yang dikumpulkan melalui laporan penilai bagi menentukan tindakan lanjut yang boleh diambil di Singapura.

Sebelum ini, Kementerian Undang-Undang (MinLaw) menjelaskan bahawa sebuah firma guaman dilantik untuk menyelaraskan kerja panel pakar kerana kepakarannya dalam memastikan pertanyaan dan siasatan dapat dijalankan merentasi bidang kuasa berbeza.

Cik Lim turut meminta penjelasan mengenai pihak yang perlu menanggung bayaran firma guaman penyelaras itu di bawah peruntukan THPA yang dipinda.

Encik Shanmugam berkata bayaran tersebut tidak sepatutnya ditanggung pembayar cukai kerana firma itu menjalankan kerja bagi pihak syarikat yang melantik firma guaman dan penyiasatan.

“Adalah wajar syarikat yang membayarnya, dan peruntukan perlu dibuat bagi tujuan itu,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pindaan Akta Jerebu: Tindakan lebih cepat, denda $20j bagi firma terbabitNov 4, 2026 | 3:29 PM
Menteri diberi kuasa tetapkan syarikat, individu didakwa sebabkan jerebu di bawah pindaan AktaNov 4, 2026 | 8:55 PM
Pihak disyaki terkait jerebu di S’pura wajib lantik penilai pakarNov 4, 2026 | 9:09 PM
MHA; K Shanmugammse