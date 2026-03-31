Shanmugam, See Leng masing-masing diberi ganti rugi $210,000 dalam kes saman fitnah Ketua Editor TOC
Mar 31, 2026 | 8:44 PM
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kiri); dan Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng (tengah); masing-masing diberi ganti rugi $210,000 dalam kes saman fitnah yang difailkan terhadap Ketua Editor, ‘The Online Citizen’ (TOC), Encik Terry Xu. - Foto fail
Mahkamah Tinggi telah memberi ganti rugi $210,000 kepada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam; dan Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng, dalam kes saman fitnah yang difailkan ke atas Ketua Editor, The Online Citizen (TOC), Encik Terry Xu.
Tuntutan itu berkait dengan artikel TOC bertajuk, Bloomberg: Nearly half of 2024 GCB transactions lack public record, raising transparency concerns (Bloomberg: Hampir separuh urus niaga GCB 2024 tiada rekod awam, cetus kebimbangan tentang ketelusan) yang diterbitkan pada Disember 2024 mengenai urus niaga banglo kelas atasan (GCB) di Singapura.
