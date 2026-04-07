SIA siar perlawanan Piala Dunia secara langsung dalam penerbangan

Apr 7, 2026 | 2:44 PM

Perlawanan tersebut akan disiarkan dalam semua pesawat Boeing 787-10 dan Boeing 737-8 milik Singapore Airlines (SIA), serta 41 pesawat Airbus A350-900 dan lapan pesawat Boeing 777-300ER. - Foto BT

Peminat bola sepak yang menaiki Singapore Airlines (SIA) dari 11 Jun hingga 19 Julai tidak perlu risau terlepas aksi Piala Dunia.

Ini kerana perlawanan akan disiarkan secara langsung dalam pesawat.

