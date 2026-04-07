SIA siarkan perlawanan Piala Dunia secara langsung dalam penerbangan

Singapura

SIA siarkan perlawanan Piala Dunia secara langsung dalam penerbangan

Apr 7, 2026 | 2:44 PM

SIA siarkan perlawanan Piala Dunia secara langsung dalam penerbangan

Perlawanan tersebut akan disiarkan pada semua pesawat Boeing 787-10 dan Boeing 737-8 milik Singapore Airlines (SIA), serta 41 pesawat Airbus A350-900 dan lapan pesawat Boeing 777-300ER.
Perlawanan tersebut akan disiarkan pada semua pesawat Boeing 787-10 dan Boeing 737-8 milik Singapore Airlines (SIA), serta 41 pesawat Airbus A350-900 dan lapan pesawat Boeing 777-300ER. - Foto ST

Peminat bola sepak yang menaiki Singapore Airlines (SIA) dari 11 Jun hingga 19 Julai tidak perlu risau terlepas aksi Piala Dunia; perlawanan akan disiarkan secara langsung dalam pesawat.

Aksi bola sepak ini adalah sebahagian daripada acara sukan utama dunia yang ditawarkan melalui Sport 24 di KrisWorld Live TV, yang turut menyajikan berita dan perniagaan terkini menerusi BBC News, menurut kenyataan syarikat penerbangan itu pada 7 April.

SIApiala duniasiaranPENERBANGAN; HUBUNGAN UDARA; SINGAPURA; CAAS
