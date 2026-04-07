Peminat bola sepak yang menaiki Singapore Airlines (SIA) dari 11 Jun hingga 19 Julai tidak perlu risau terlepas aksi Piala Dunia; perlawanan akan disiarkan secara langsung dalam pesawat.

Aksi bola sepak ini adalah sebahagian daripada acara sukan utama dunia yang ditawarkan melalui Sport 24 di KrisWorld Live TV, yang turut menyajikan berita dan perniagaan terkini menerusi BBC News, menurut kenyataan syarikat penerbangan itu pada 7 April.