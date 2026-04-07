SIA siarkan perlawanan Piala Dunia secara langsung dalam penerbangan
Apr 7, 2026 | 2:44 PM
Perlawanan tersebut akan disiarkan pada semua pesawat Boeing 787-10 dan Boeing 737-8 milik Singapore Airlines (SIA), serta 41 pesawat Airbus A350-900 dan lapan pesawat Boeing 777-300ER. - Foto ST
Peminat bola sepak yang menaiki Singapore Airlines (SIA) dari 11 Jun hingga 19 Julai tidak perlu risau terlepas aksi Piala Dunia; perlawanan akan disiarkan secara langsung dalam pesawat.
Aksi bola sepak ini adalah sebahagian daripada acara sukan utama dunia yang ditawarkan melalui Sport 24 di KrisWorld Live TV, yang turut menyajikan berita dan perniagaan terkini menerusi BBC News, menurut kenyataan syarikat penerbangan itu pada 7 April.
Laporan berkaitan
Penumpang berlepas dari S’pura hanya dibenar bawa 2 ‘powerbank’ mulai 15 AprApr 6, 2026 | 2:16 PM
SIA tempat ke-3, Scoot ke-5 ranking syarikat penerbangan terbaik dunia 2026Apr 1, 2026 | 5:46 PM
Scoot penerbangan tambang rendah ke-3 paling selamat di duniaJan 13, 2026 | 6:11 PM