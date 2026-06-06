Siri program bertujuan dalami penglibatan masyarakat Islam dengan Al-Quran

Sekitar 150 peserta telah menghadiri pelancaran QuranSG di Masjid Kampung Siglap pada 6 Jun. - Foto MUIS

Sekitar 150 peserta telah menghadiri pelancaran QuranSG di Masjid Kampung Siglap pada 6 Jun. - Foto MUIS

Siri program bertujuan dalami penglibatan masyarakat Islam dengan Al-Quran

Siri program bertujuan dalami penglibatan masyarakat Islam dengan Al-Quran QuranSG ingin lahirkan masyarakat hayati, terapkan ajaran dalam kehidupan harian melalui acara enam bulan

Satu siri program selama enam bulan bertujuan mendalami penglibatan masyarakat Islam dengan Al-Quran telah bermula menyusuli pelancaran acara QuranSG pada 6 Jun.

Program tersebut melangkaui bacaan dan hafalan terhadap pemahaman, cerminan dan aplikasi, menurut satu kenyataan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) pada 6 Jun.

Pelancaran QuranSG telah berlangsung di Masjid Kampung Siglap pada 6 Jun dan dihadiri sekitar 150 peserta.

Majlis dirasmikan Mufti Dr Nazirudin Mohd Nasir.

Dalam ucapannya, Dr Nazirudin menekankan kepentingan menterjemahkan pembelajaran Al-Quran ke dalam amalan kehidupan seharian.

Beliau menyatakan bahawa ukuran sebenar hubungan seseorang dengan Al-Quran adalah bagaimana bimbingan kitab suci itu diterjemahkan ke dalam watak, tindakan, serta sumbangan mereka kepada kemanusiaan.

Menurut beliau, QuranSG berhasrat melahirkan masyarakat yang bukan sahaja membaca dan menghafal Al-Quran, malah menghayati dan menjelmakan ajarannya dalam kehidupan harian.

Antara sorotan utama pelancaran pada 2026 ialah pengenalan E-Buku Tadabbur, sebuah sumber digital pertama seumpamanya yang dibangunkan oleh Muis dengan kerjasama Darul Tafsir dari Masjid Al-Khair.

Direka sebagai panduan ringkas dan praktikal untuk masyarakat awam, e-buku itu memperkenalkan konsep tadabbur secara mudah.

Ia menerangkan maksud tadabbur, kepentingannya, dan langkah-langkah selamat untuk bermula bagi membimbing pembaca daripada pembacaan kepada pemahaman dan aplikasi dalam kehidupan.

Ia boleh diakses secara dalam talian di go.gov.sg/tadabbursg-ebook26.

Bagi menyemarakkan lagi inisiatif itu, pameran jelajah QuranSG Roadshow akan membawa program penghayatan Al-Quran ke masjid di seluruh daerah di Singapura dari Mei hingga September.

Dipimpin oleh asatizah tempatan, segmen tadabbur khusus akan disepadukan ke dalam program masjid sebagai usaha menyeluruh bagi memupuk masyarakat yang reflektif.

Selain itu, orang ramai dipelawa menyertai pertandingan TadabburSG yang berbentuk cabaran komuniti selama 50 hari.

Peserta digalak berkongsi refleksi peribadi mengenai ayat Al-Quran melalui kiriman video dari 29 Mei hingga 20 Julai 2026 menerusi borang dalam talian di go.gov.sg/tadabbur.

Siri Sembang Santai (Talkshow) TadabburSG juga akan diadakan dalam bahasa Melayu dan Inggeris di empat buah masjid antara Julai dengan September, menumpukan kepada surah-surah utama seperti Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Kahfi.

Kecemerlangan dalam hafalan dan bacaan pula terus diiktiraf menerusi pertandingan Tahfiz dan Tilawah Al-Quran.

Peringkat akhir Tahfiz telah berlangsung pada 6 Jun di Masjid Kampung Siglap, manakala peringkat akhir Tilawah dijadualkan pada 16 Ogos di Masjid Sultan sempena Festival QuranSG.