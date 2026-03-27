Siswa Raya di Canada tanpa keluarga demi timba pengalaman di rantauan
Lebih hargai pengorbanan ibu bapa apabila berlebaran jauh di negara orang
Mar 27, 2026 | 7:38 PM
Sambil memakai kain samping mengikut cara yang diajar ibunya, Encik Hanafi Jaafar, yang sedang menuntut di Canada menghirup udara segar sambil merakam foto kenangan di Tasik Ontario, di Canada, untuk tatapan keluarganya. - Foto ihsan HANAFI JAAFAR
Hasrat di hati, Encik Hanafi Jaafar, adalah untuk merantau jauh demi mengikuti pengajian di Queen’s University Canada di Ontario, yang akan membuka mata dan menjadi sebahagian kenangan manis dalam perjalanan hidupnya sebagai mahasiswa.
Lantaran itu, beliau sudah bersedia menyambut Ramadan dan Syawal bersendirian dan jauh daripada keluarga.
Ibu tunggal tabah mula hidup baru, aktif kerja sukarela demi bantu orang lainMar 21, 2026 | 5:30 AM
Kecoh-kecoh Lebaran keluarga besar dengan 133 orang di dewan ‘ballroom’Mar 22, 2026 | 5:00 PM