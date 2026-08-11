Slot memandu di Bukit Batok hujung minggu, tapi sedia bayar lebih tinggi

Pelajar boleh menyertai senarai menunggu untuk menempah slot kelas praktikal di Pusat Memandu Bukit Batok (BBDC) pada salah satu slot kelas hujung minggu, dengan bayaran tambahan $45. - Foto ST

Pelajar boleh menyertai senarai menunggu untuk menempah slot kelas praktikal di Pusat Memandu Bukit Batok (BBDC) pada salah satu slot kelas hujung minggu, dengan bayaran tambahan $45. - Foto ST

Slot memandu di Bukit Batok hujung minggu, tapi sedia bayar lebih tinggi

Slot memandu di Bukit Batok hujung minggu, tapi sedia bayar lebih tinggi

Pelajar yang menghadapi kesukaran mendapatkan slot kelas praktikal di Pusat Memandu Bukit Batok (BBDC) kini mempunyai lebih banyak slot untuk dipilih, tetapi slot baharu pada waktu sibuk hujung minggu dikenakan bayaran tambahan.

Kelas hujung minggu bagi kereta manual Kelas 3 dan kereta automatik Kelas 3A ditawarkan pada Sabtu dan Ahad dalam dua blok waktu, iaitu dari 5.10 petang hingga 6.50 petang dan dari 7.20 malam hingga 9 malam. Namun, slot tersebut sering habis ditempah dengan cepat.

Pelajar boleh menyertai senarai menunggu untuk mendapatkan slot kelas yang paling awal, namun mereka perlu membayar tambahan $45 untuk menempah slot tersebut.

Slot kelas pada dua blok waktu hujung minggu tersebut ditawarkan secara terhad, bergantung pada ketersediaan tenaga pengajar.

Setiap slot berharga $135.16, iaitu kira-kira 57 peratus lebih tinggi berbanding slot waktu sibuk sedia ada.

Permintaan terhadap kelas memandu kekal tinggi walaupun bayaran telah dinaikkan di ketiga-tiga pusat memandu awam di Singapura pada awal 2026.

Antara Jun 2024 hingga Mei 2025, sekitar 44,520 pelajar menduduki ujian memandu praktikal Kelas 3, meningkat daripada hampir 35,800 orang antara Julai 2021 hingga Jun 2022, iaitu pada penghujung tempoh pandemik Covid-19.

Seorang pegawai khidmat pelanggan BBDC berkata slot tambahan itu bertujuan membantu mengurangkan tempoh menunggu yang panjang bagi pelajar yang ingin mendapatkan lesen memandu dengan lebih cepat.

Pelajar perlu menyertai senarai menunggu sebelum menghubungi talian khidmat BBDC pada pagi Jumaat untuk mengetahui sama ada terdapat slot yang tersedia. Jika terdapat slot kosong, mereka boleh menempahnya selepas membayar bayaran kelas serta bayaran tambahan $45.

Pegawai khidmat pelanggan BBDC itu menambah bahawa lebih 100 pelajar kini berada dalam senarai menunggu. Kira-kira 15 hingga 20 slot tersedia setiap hujung minggu dan biasanya ditempah dengan cepat berdasarkan kaedah siapa cepat dia dapat.

Cik Hakkeem Nasira, 23 tahun, yang baru menamatkan pengajian di universiti, berkata beliau mendaftar untuk kelas Kelas 3A di BBDC pada Julai dan mendapati slot kelas praktikal paling awal yang boleh ditempahnya ialah pada Februari 2027.

Beliau mahu mendapatkan lesen memandu sebelum mula bekerja dalam tempoh kira-kira enam bulan lagi.

Katanya, beliau akan mempertimbangkan untuk membayar harga premium bagi slot hujung minggu sekiranya tiada slot lain yang lebih awal, contohnya apabila seseorang membatalkan tempahannya.