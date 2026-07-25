Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong (kiri) bertemu dengan sekumpulan pasukan muda daripada Kumpulan Keselamatan Siber GovTech. Menurutnya beliau berasa amat menggalakkan melihat semangat dan komitmen mereka dalam membina Singapura digital yang lebih selamat dan terjamin. - Foto MDDI

Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong (kiri) bertemu dengan sekumpulan pasukan muda daripada Kumpulan Keselamatan Siber GovTech. Menurutnya beliau berasa amat menggalakkan melihat semangat dan komitmen mereka dalam membina Singapura digital yang lebih selamat dan terjamin. - Foto MDDI

Agensi Teknologi Pemerintah (GovTech) telah memberikan sumbangan besar dalam perjalanan digital Singapura sepanjang 10 tahun lalu.

Namun, memandangkan teknologi berkembang lebih pantas berbanding sebelum ini, GovTech mesti terus berkembang dan mempertingkat keupayaannya untuk membangun serta mengendalikan produk digital bagi pihak pemerintah.

Menyatakan demikian dalam catatan Facebbok beliau sempena lawatannya ke pejabat baru GovTech di Daerah Digital Punggol pada 24 Julai, Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong berkata agensi tersebut juga memainkan peranan dalam mentransformasikan sektor teknologi di Singapura secara lebih meluas.

“Sama ada meningkatkan keselamatan siber mahupun menjadikan produk digital lebih mesra pengguna dan berkesan, tugas ini adalah mendesak dan mencabar.

“GovTech telah menempa kejayaan bermakna dalam dekad pertamanya; saya yakin ia akan terus berkembang maju dan menerajui hala tuju masa depan digital Singapura.