Pegawai Agensi Teknologi Pemerintah (GovTech) yang peranan kerjanya terjejas oleh latihan penyusunan semula yang dijalankan, akan disediakan sokongan, termasuk latihan semula untuk menggalas peranan baru dalam lembaga berkanun itu dan mencari peranan alternatif di agensi pemerintah yang lain.

Bagaimanapun, bagi mereka yang diberhentikan kerja, pakej sokongan menyeluruh akan disediakan dengan kerjasama kesatuan, merangkumi sokongan kewangan dan peralihan, bimbingan kerja dan bantuan penempatan pekerjaan.

Pada 15 Julai, GovTech mengumumkan bahawa 93 pegawainya akan diberhentikan kerja dalam fasa pertama daripada tiga fasa dalam penyusunan semula yang akan dijalankan lembaga berkanun itu secara bertahap-tahap, untuk dua tahun akan datang.

Secara keseluruhannya, sebanyak 305 peranan telah dikenal pasti sebagai terjejas dalam fasa pertama penyusunan semula itu.

Menurut lembaga berkanun itu, 102 pegawai kekal dalam peranan semasa, manakala 110 akan menjalani latihan perantisan untuk menggalas peranan baru.

Kumpulan 93 pegawai yang diberhentikan kerja itu membentuk baki pekerja yang terjejas.

Bagi pegawai yang diberhentikan kerja, mereka akan menerima bayaran pampasan berupa gaji sebulan bagi setiap tahun perkhidmatan, dihadkan pada 25 tahun; bayaran tambahan tiga bulan gaji; dan gaji serta faedah sepanjang tempoh penyerahan tugas dan notis selama enam minggu, kata pengerusi GovTech, Encik Chng Kai Fong, dalam notanya kepada sekitar 3,900 kakitangan pada 15 Julai.

Mereka juga akan menerima bimbingan kerjaya dan sokongan pemadanan kerja di dalam dan luar sektor awam.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Cik Nadiah Othman (kanan) dan suaminya, Encik Ridzwan Ismail, serta dua anak mereka di apartmen ‘walk-up’ yang telah diubah suai dan berusia lebih 70 tahun untuk menjadi kediaman buat mereka sekeluarga.

Rumah berusia 70 tahun diubah jadi mahligai keluarga

Jul 15, 2026 | 5:42 PM
jenayah kebencian

Lelaki AS ditahan tikam pekerja Muslim 15 kali dalam serangan disyaki bermotif agama

Jul 15, 2026 | 1:38 PM
fitnah, ganti rugi undang-undang, Bloomberg

Bloomberg diarah bayar ganti rugi $230,000 seorang kepada Shanmugam, See Leng

Jul 14, 2026 | 9:10 PM
Ryaan Sanizal, tawaran daripada kelab di Singapura, memilih untuk keluar daripada zon selesanya, Hougang, bola sepak, Negeri Sembilan

Mahu uji diri di Liga Super M’sia, Ryaan Sanizal kini dalam skuad Negeri Sembilan

Jul 14, 2026 | 6:43 PM
Syarikat yang diasaskan bersama oleh Encik Muhammad Taufiq Yahya, Kowabunga! Global, telah menebarkan sayap ke empat negara selain Singapura.

Tadbir urus baik, meritokrasi terus jadi pegangan bagi syarikat S’pura berjaya di luar negara

Jul 14, 2026 | 7:38 PM
Pengarah Kanan Yayasan Temasek, Ling Pei Shan (kiri), bersama Pengerusi 5P Global Movement Indonesia, William Sabandar, pada sidang media Anugerah Keharmonian dalam Kepelbagaian di Jakarta, 14 Julai 2026. Mereka berkata anugerah itu diwujudkan bagi mengiktiraf individu yang memainkan peranan penting dalam memperkukuh dialog, kepercayaan dan persefahaman antara masyarakat berbilang agama dan budaya di Asia Tenggara. Penerima pertama anugerah itu ialah Kardinal Orlando Beltran Quevedo dari Filipina atas sumbangannya dalam usaha pembinaan keamanan dan dialog antara agama di Mindanao.

Kardinal Filipina penerima pertama Anugerah Keharmonian dalam Kepelbagaian Asia Tenggara

Jul 14, 2026 | 7:15 PM
Piala Dunia, England, Argentina

Jangkakan saingan sengit England, Argentina; Bellingham, Messi mampu jadi penentu

Jul 14, 2026 | 4:47 PM
perdagangan borong dan runcit, pengangkutan dan penyimpanan

Ekon S’pura kembang 5.7 peratus pada suku kedua 2026

Jul 14, 2026 | 2:56 PM
dasuki johari, atlet ski air, pelukis jalanan, Kuala Lumpur, hilang, 30 tahun,

Selepas 30 tahun ‘hilang’, bekas atlet istimewa ski air S’pura kini pelukis jalanan di KL

Jul 13, 2026 | 6:29 PM
(Dari kanan) Pengarah Eksekutif Casa Raudha, Cik Zaharah Ariff; Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim; dan Pengerusi Casa Raudha, Cik Shahrany Hassan, semasa pelancaran buku terbitan Casa Raudha bertajuk ‘When Healing Leads: Messages Without Borders’, pada 11 Julai.

Zhulkarnain: Sokongan tersedia bagi mangsa keganasan keluarga, pelaku

Jul 11, 2026 | 3:50 PM

Mereka yang diminta untuk terus bekerja agar dapat menyelesaikan penyerahan tugas atau mengendalikan sistem penting, akan menerima bayaran tambahan.

Encik Chng berkata syarat tersebut telah ditentukan dengan konsultasi bersama Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja Badan Berkanun (Ausbe), iaitu kesatuan yang mewakili pekerja GovTech.

Langkah pemberhentian kerja itu dilakukan selepas usaha menempatkan semula dan menukarkan peranan pegawai yang tugasnya tidak lagi relevan.

“Walaupun kami telah menerokai laluan penempatan semula dan latihan semula, sebilangan kecil pegawai akan keluar daripada GovTech,” kata lembaga berkanun itu.

GovTech berkata pihak mereka telah menempatkan semula dan menukarkan “sebilangan besar pegawai” ke peranan baru, dan akan terus menempatkan semula seberapa ramai yang mungkin.

Lembaga berkanun itu turut menawarkan program perantisan, di mana kakitangan akan dibayar gaji penuh sehingga 18 bulan, serta program latihan semula berstruktur, bagi membolehkan mereka yang melakukan peranan pengurusan projek dan vendor beralih kepada peranan pemilikan produk dan keupayaan berkaitan.

GovTech juga sedang menyeragamkan beberapa perkhidmatannya, dan peranan yang terikat dengan perkhidmatan ini sedang disatukan, dengan pegawai yang terjejas ditempatkan semula sekiranya boleh.

Bagaimanapun, lembaga berkanun itu mengakui bahawa tidak semua pegawai akan dapat melakukan peralihan tersebut.

“Kami sedang bekerja rapat dengan Divisyen Perkhidmatan Awam (PSD), Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA), dan Ausbe untuk menyediakan sokongan yang disesuaikan kepada mereka.

“Ini termasuk peluang penempatan semula yang diberikan keutamaan dalam perkhidmatan awam dan bantuan peralihan kerjaya yang menyeluruh,” kata GovTech.

Encik Chng berkata pihaknya akan menyokong setiap pegawai yang terjejas dengan penuh perhatian dan hormat sepanjang peralihan ini, sama ada mereka terus berkhidmat dengan GovTech, melakukan peranan lain dalam perkhidmatan awam, atau keluar daripada sektor awam.

“Setiap daripada mereka membantu dalam membangunkan sistem dan perkhidmatan yang digunakan rakyat Singapura setiap hari, dan untuk itu, kami amat berterima kasih,” kata beliau.

“Walaupun kami telah menerokai laluan penempatan semula dan latihan semula, sebilangan kecil pegawai akan keluar daripada GovTech... Kami sedang bekerja rapat dengan Divisyen Perkhidmatan Awam (PSD), Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA), dan Ausbe untuk menyediakan sokongan yang disesuaikan kepada mereka. Ini termasuk peluang penempatan semula yang diberikan keutamaan dalam perkhidmatan awam dan bantuan peralihan kerjaya yang menyeluruh.”
Kenyataan Agensi Teknologi Pemerintah (GovTech).
Laporan berkaitan
GovTech hentikan 93 pegawai dalam fasa pertama penyusunan semulaJul 15, 2026 | 6:30 PM
Kesatuan bantu pegawai GovTech yang terjejas dengan peluang latihan, kerjaJul 15, 2026 | 7:44 PM
GovTechpemberhentian kerjaperkhidmatan awam