Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong (kiri) bertemu dengan Setiausaha Parti Komunis China bagi Jawatankuasa Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang, Encik Chen Gang, di Liyuan Resort, Nanning pada 19 Mei. - Foto ST

Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong (kiri) bertemu dengan Setiausaha Parti Komunis China bagi Jawatankuasa Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang, Encik Chen Gang, di Liyuan Resort, Nanning pada 19 Mei. - Foto ST

NANNING (China): Dalam gelombang ketidakpastian global dan kegelisahan perdagangan, inisiatif kerjasama yang dulunya dianggap saling menguntungkan tidak lagi boleh dipandang ringan; kini, setiap negara perlu “berusaha keras untuk memastikan manfaat bersama dicapai,” kata Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong pada 19 Mei.

“Ini adalah masa yang sangat tidak menentu dan penuh masalah di dunia sekarang, dengan banyak ketidaktentuan, banyak konflik dan percanggahan,” katanya di ibu kota Guangxi, Nanning, pada hari kedua lawatan lima harinya ke China.

“Dan perdagangan, yang dahulunya merupakan urusan saling menguntungkan antara negara, kini telah bercampur aduk dengan pertimbangan keselamatan, pertimbangan ketahanan, pertimbangan persaingan, kebimbangan tentang kerentanan, dan juga tanda tanya sama ada ia sentiasa saling menguntungkan,” katanya.

“Saya rasa jika kita jujur, kita perlu akui bahawa ia tidak sentiasa saling menguntungkan, tetapi kita perlu berusaha untuk menjadikannya saling menguntungkan. Dan antara Singapura dengan China, serta Asean dan China, saya rasa potensi untuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dalam perdagangan dan pelaburan, serta dalam banyak bidang lain, adalah cukup besar.”

Encik Lee menyampaikan pandangan ini sewaktu pertemuan dengan Setiausaha Parti Komunis China bagi Jawatankuasa Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang, Encik Chen Gang.

Beliau turut menonjolkan Koridor Perdagangan Darat-Laut Antarabangsa Baharu sebagai bukti kejayaan, dan “landasan terbaik untuk melangkah lebih jauh.” Koridor yang dilancarkan pada 2017 ini berfungsi sebagai penghubung penting antara China barat dengan Singapura dan Asia Tenggara.

“Lonjakan yang Ketara”

Encik Lee berkata koridor itu telah memberikan pembangunan Guangxi dan hubungannya dengan Singapura dan Asean “lonjakan yang ketara.”

Ketika berucap, Encik Chen menyatakan bahawa koridor perdagangan itu semakin penting dalam sektor logistik di China barat. Beliau menambah bahawa pembukaan Terusan Pinglu yang baharu akan mewujudkan laluan terus untuk kapal kargo dari barat daya China ke laut, sekali gus meningkatkan lagi hubungan.

Laluan Terusan Pinglu akan membawa kapal melalui laluan yang menghampiri Vietnam, manakala sesetengah penghantar sebelum ini terpaksa membuat peralihan melalui Guangdong.

Encik Chen berkata pada awal pertemuan itu bahawa beliau akan membincangkan tiga perkara dengan Encik Lee: Terusan Pinglu dan koridor perdagangan; kualiti pembinaan terusan itu; dan bagaimana kedua-dua laluan itu akan memberi manfaat bukan sahaja kepada barat daya China, malah juga kepada Singapura dan negara Asean yang lain.

Selepas pertemuan di Liyuan Resort Nanning, Encik Lee diraikan dengan jamuan makan malam oleh Encik Chen.

Terdahulu pada hari yang sama, menteri kanan itu meninjau Taman Logistik Antarabangsa Nanning China-Singapura (CSILP), sebuah hab penting yang menggabungkan fungsi penyimpanan, pengangkutan, perdagangan, dan kewangan.

Taman seluas 260 hektar ini, yang dilancarkan pada 2018, mencatat pelaburan melebihi 10 bilion yuan ($1.9 bilion). Ia diuruskan oleh Singapore-Guangxi Integrated Development, sebuah usahasama dengan pelaburan daripada syarikat pengangkutan kontena Singapura, Pacific International Lines (PIL).

Pengerusi CSILP, Encik Teo Siong Seng, menyatakan bahawa perdagangan antara China dan Asean terus berkembang di tengah-tengah ketegangan geopolitik dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan perdagangan Singapura-Guangxi meningkat sebanyak 20 peratus.

Pada 2025, nilai perdagangan dua hala antara Singapura dan Guangxi mencapai 13.8 bilion yuan. Pelaburan terkumpul Singapura di Guangxi mencecah AS$1.3 bilion, dengan 30 projek baharu diwujudkan pada tahun itu.