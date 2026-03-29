S’pura, 65 ahli WTO perkenal peraturan perdagangan digital sedunia pertama
Grace Fu: Peraturan buka peluang ekonomi digital kepada rakyat, perniagaan S’pura
Mar 29, 2026 | 8:03 PM
Ahli Pertubuhan Dagangan Dunia (WTO) yang mewakili sekitar 70 peratus perdagangan sedunia bersetuju untuk melaksanakan perjanjian tersebut di negara masing-masing. - Foto PIXABAY
Peraturan perdagangan digital sedunia pertama yang diterima oleh sekumpulan anggota Pertubuhan Dagangan Dunia (WTO) pada 28 Mac akan membuka peluang kepada rakyat dan perniagaan Singapura dalam ekonomi digital, kata Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan, Cik Grace Fu.
Singapura antara 66 anggota WTO yang bersetuju melaksanakan Perjanjian WTO mengenai Perdagangan Elektronik (ECA) di negara masing-masing pada Persidangan Menteri WTO ke-14 di Cameroon.
