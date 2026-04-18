SM Lee: Pemerintah sedia ambil langkah lanjut bantu warga S’pura hadapi kesan perang Iran
Apr 18, 2026 | 8:00 PM
Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong menyatakan bahawa negara-negara Asia antara yang paling teruk terjejas akibat krisis Timur Tengah. - Foto MDDI
Lebih banyak sokongan akan disediakan bagi membantu warga Singapura menghadapi kesan perang Iran sekiranya keadaan semakin memburuk, kata Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong.
Pemerintah sedang memantau situasi di Timur Tengah dengan teliti dan bersedia untuk mengambil langkah lebih, sekiranya keadaan bertambah buruk, kata beliau pada 18 April di majlis penyampaian anugerah di Sekolah Rendah Ang Mo Kio.
Laporan berkaitan
PM Wong: Sekatan haram Selat Hormuz akan wujudkan preseden berbahaya Apr 18, 2026 | 10:57 AM
Trump: Sekatan AS kekal jika tiada perjanjian tercapaiApr 18, 2026 | 1:52 PM