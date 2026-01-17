Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong menyampaikan Anugerah Edusave kepada para penerima d Sekolah Rendah Teck Ghee pada 17 Januari. - Foto ZAOBAO

Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong menyampaikan Anugerah Edusave kepada para penerima d Sekolah Rendah Teck Ghee pada 17 Januari. - Foto ZAOBAO

Walaupun Singapura mencatat prestasi yang baik pada 2025, dunia masih dalam keadaan berubah, dan rakyat Singapura harus terus meningkatkan diri mereka untuk kekal berguna dan dihargai, kata Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong pada 17 Januari.

Selain individu, syarikat juga perlu menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak menentu dengan mengubah dan mencipta semula diri mereka untuk kekal berdaya saing dan terus menawarkan pekerjaan yang baik kepada rakyat Singapura.

Encik Lee, yang merupakan Anggota Parlimen (AP) GRC Ang Mo Kio, berucap di majlis Anugerah Edusave Teck Ghee serta majlis penyampaian Dermasiswa Jawatankuasa Perundingan Rakyat (CCC) Teck Ghee di Sekolah Rendah Teck Ghee.

Tahun ini, lebih 900 pelajar di Teck Ghee menerima anugerah sebagai mengiktiraf perwatakan, kepimpinan dan prestasi akademik mereka.

Enam kategori anugerah itu ialah: Biasiswa Edusave, Dermasiswa Merit Edusave, Anugerah Kemajuan Baik Edusave, Anugerah Edusave bagi Pencapaian, Kepimpinan dan Perkhidmatan Baik (EAGLES), Anugerah Watak Edusave dan Anugerah Kemahiran Edusave.

Bercakap kepada penerima anugerah dan keluarga mereka, Encik Lee menyatakan pencapaian Singapura pada 2025, dengan pertumbuhan hampir lima peratus dalam ekonomi, telah meningkatkan pendapatan dan merendahkan inflasi.

“PSA Singapura dan Lapangan Terbang Changi kita terus menunjukkan prestasi yang baik.

“Kedua-duanya memecahkan rekod. PSA mengendalikan lebih daripada 44 juta kontena tahun lepas, yang merupakan rekod. Dan Changi mengendalikan 70 juta penumpang tahun lepas, tertinggi sepanjang masa, malah lebih tinggi daripada sebelum Covid.

“Jadi kita berada dalam kedudukan yang baik dalam dunia yang bermasalah. Dan terdapat banyak negara serta MNC (syarikat berbilang negara) dan pelabur yang memberitahu mereka berharap mereka juga seperti Singapura.

“Dan apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku di Singapura? Ini kerana kita stabil, kita boleh diramal, kita selamat, dan kita boleh dipercayai.

“Jadi kita menonjol dan kita menjadi tempat yang baik untuk menjalankan perniagaan, dan rakan kongsi yang diidamkan. Oleh itu, kita boleh menantikan tahun ini dan masa depan dengan yakin.”

Walaupun begitu, dunia masih dalam keadaan berubah-ubah, katanya, memetik rancangan Amerika Syarikat untuk mengambil alih Greenland dan perang perdagangannya yang berterusan dengan China.

Ketidakseimbangan dalam perdagangan dunia berkemungkinan akan mengakibatkan negara lain mengenakan tarif dan halangan import untuk melindungi diri mereka sendiri.

Justeru rakyat Singapura tidak boleh berpeluk tubuh dengan kejayaan mereka.

Sebaliknya, mereka harus meningkatkan diri dengan mempelajari kemahiran baru seperti kecerdasan buatan (AI) untuk kekal berguna dan dihargai, serta dapat memberi sumbangan dan menjaga diri mereka sendiri dalam kehidupan.

“Kita mesti mengambil perkara ini dengan sangat, sangat serius. Kita tidak boleh membantu apa yang berlaku di dunia, tetapi kita boleh terus melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita dalam situasi ini,” katanya.

Untuk membantu rakyat Singapura meningkatkan diri mereka, kerajaan akan terus membangunkan program bagi menyokong individu dan perniagaan, dan juga melabur dalam golongan muda dengan sentiasa menaik taraf sekolah, serta menyediakan kurikulum dan guru yang lebih baik.

Encik Lee berkata: