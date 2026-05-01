Topic followed successfullyGo to BHku
May 1, 2026 | 3:08 PM
Sokongan disesuaikan, perkasa masyarakat Melayu/Islam dengan kemahiran AI
Usaha akan dilaksanakan untuk menyesuaikan sokongan bagi memperkasa masyarakat Melayu/Islam membina pengetahuan dan menjalani latihan kemahiran kecerdasan buatan (AI), serta merebut peluang baru di tengah-tengah kemajuan pesat teknologi.
Ini akan dilakukan melalui Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) dan juga Jawatankuasa Daya Ekonomi baru dibentuk di bawah M Kuasa Tiga+ (M³+), kata Dr Wan Rizal Wan Zakariah, Pengarah Pengurusan Pihak Berkepentingan, Perkhidmatan Kerjaya dan Kumpulan Perkongsian (CSPG) Institut Pekerjaan dan Daya Kerja (e2i).
