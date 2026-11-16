Projek merombak kawasan Somerset bakal menyediakan pelbagai kemudahan buat golongan belia, termasuk persembahan terbuka, ruang berumput untuk mereka bersantai bersama rakan, serta ruang kerja bagi merealisasikan idea kreatif. 

Somerset Belt, iaitu kawasan merangkumi hab belia *Scape hingga kemudahan sukan aksi Trifecta, akan dibuka secara berperingkat mulai hujung 2027.

Kerja pembinaan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2028.

Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Kedua Pendidikan, Encik David Neo, serta wakil lain, menyempurnakan upacara pecah tanah di Taman Belia Somerset, pada 16 November, sekali gus merasmikan permulaan kerja pembinaan

Kawasan yang dinaik taraf itu, yang diuruskan Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY) dan *Scape, akan mempunyai empat ruang yang saling berhubung.

Yang pertama ialah Taman Belia Somerset, satu tempat perhimpunan dengan ciri utama seperti pentas persembahan, ruang untuk karya seni belia, pameran dan kegiatan anjuran akar umbi.

Ia juga akan dilengkapi jambatan pejalan kaki berbumbung yang menghubungkannya ke *Scape.

Berdekatan taman itu, kawasan dinamakan, Incubation Nexus, akan menyediakan ruang kerja untuk berkongsi idea, meneroka idea keusahawanan serta menjalankan projek kreatif dan inisiatif anjuran masyarakat.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
(Dari kiri) Ketua Pengarah Jabatan Ehwal Asean Myanmar, Encik Han Win Aung; Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim; Menteri Ehwal Luar Thailand, Encik Sihasak Phuangketkeow; Perdana Menteri Timor-Leste, Encik Xanana Gusmao; Perdana Menteri Vietnam, Encik Le Minh Hung; Setiausaha Agung PBB, Encik Antonio Guterres; Presiden Filipina, Encik Ferdinand Marcos Jr; Perdana Menteri Singapura, Encik Lawrence Wong; Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah; Timbalan Perdana Menteri Kemboja, Encik Hangchuon Naron; Perdana Menteri Laos, Encik Saleumxay Kommasith; dan Menteri Ehwal Luar Indonesia, Encik Arrmanatha Nasir, bergambar di Sidang Kemuncak Asean-PBB ke-16 di Manila, Filipina, pada 16 November.

Asean kekal komited perkukuh kerjasama pelbagai hala di tengah perpecahan global

Nov 16, 2026 | 3:59 PM
Asean China, kerjasama digital, kecerdasan buatan

PM Wong: Kerjasama digital, AI antara Asean-China mampu buka peluang baru

Nov 16, 2026 | 3:14 PM
politik Malaysia, Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16, kegagalan menembusi segmen pengundi Melayu, ancaman terbesar kepada kelangsungan sokongan, Pakatan Harapan (PH), Anwar Ibrahim, Pilihan Raya Umum (PRU) ke-16, menurut penganalisis politik.

Kekalahan hatrik dalam tiga PRN, apakah langkah lanjut parti Anwar?

Nov 16, 2026 | 3:38 PM
Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, semasa sesi dialog dengan peserta sempena Teater Forum anjuran badan bukan pemerintah, The Whitehatters, pada 15 November. Bersama beliau ialah moderator dialog yang juga Pengarah, The Whitehatters, Cik Shahrany Hassan.

Belia saling tukar pendapat, kupas isu radikalisme melalui teater forum

Nov 15, 2026 | 9:27 PM
Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, menyatakan pemerintah Indonesia telah dan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap syarikat-syarikat yang terlibat dalam kes kebakaran hutan.

Prabowo mohon maaf kepada S’pura, M’sia berhubung kesan kebakaran hutan di Indonesia 

Nov 16, 2026 | 3:50 PM
Pembedahan mengecilkan buah dada bukan sahaja memperbaiki penampilan, malah bertindak sebagai rawatan perubatan untuk melegakan sakit kronik pada leher, bahu dan belakang akibat beban fizikal buah dada yang terlalu besar, kata Dr Lee Hanjing, pakar bedah plastik dari Argent Plastic Surgery di Hospital Mount Alvernia.

Buah dada terlalu besar boleh jejas kesihatan wanita

Nov 16, 2026 | 5:30 AM
Sambil menanam benih hasrat untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan lebih besar, Cik Hafizah Abu (tengah), 44 tahun, berharap empat anaknya, termasuk dua anak perempuan, Siti Afiyah Muhammad, lima tahun (kiri); dan Siti Aisyah Muhammad, tujuh tahun (kanan), tidak perlu melalui kesukaran yang pernah dilaluinya dan mendorong mereka agar rajin belajar dan mencapai kejayaan.

Ibu tunggal terpaksa ikat perut, catu susu anak 5 tahun

Nov 13, 2026 | 5:00 PM
Dr Zulfati Izazi Zulkifli, bahasa Melayu, pensyarah NUS, Universiti Nasional Singapura

Anak terima Anugerah Kecemerlangan Pengajaran di NUS

Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Fazley Yaakob, Datuk Seri Vida, hubungan selebriti

Anak Fazley Yaakob, Vida restu hubungan, teruja bakal jadi keluarga

Nov 12, 2026 | 3:10 PM
Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak (Ecda), Jawatankuasa Penasihat Antarabangsa (IAC), sebagai sebahagian usaha berterusan Singapura untuk memperkukuh mutu prasekolah, Prasekolah Bermutu 2030

Ecda tubuh jawatankuasa penasihat antarabangsa perkukuh mutu prasekolah

Sep 23, 2026 | 8:58 PM

Ia akan dilengkapi kemudahan untuk bengkel dan kegiatan masyarakat, lokasi pengecasan, pilihan makanan dan minuman, serta mesin layan diri.

Taman Luncur Somerset yang sedia ada akan dinaik taraf dengan kawasan bermain papan selaju berbumbung dan terbuka yang sesuai buat pelbagai kumpulan pengguna dan tahap kemahiran.

Kemudahan lain termasuk tempat letak basikal, tandas dan mesin layan diri. 

Di antara taman papan selaju itu dengan pusat beli-belah 111 Somerset pula, akan dibangunkan kawasan alam semula jadi dikenali sebagai, Somerset Slopes, untuk belia berehat sambil menikmati landskap bunga-bungaan dan kehijauan.

Ia akan dilengkapi pentas acara berbumbung, terletak di hadapan padang berumput untuk orang ramai berkumpul atau menyaksikan persembahan.

Mereka yang ingin kekal aktif boleh mencuba gelongsor, anak tangga yang dibina pada cerun, dan pelbagai kemudahan senaman lain, atau meneroka pelbagai permainan interaktif kinetik di situ. 

Berucap semasa majlis pelancaran projek itu, Encik Neo berkata golongan belia telah menyuarakan dengan jelas keperluan mereka bagi ruang khusus. 

Kira-kira tiga daripada lima belia percaya ruang sebegitu mewujudkan peluang untuk bertemu dengan individu daripada latar belakang berbeza, katanya.

“Ruang belia bukan sekadar sebuah bangunan, atau tempat untuk meluangkan masa. Ia merupakan wadah bagi golongan muda untuk berkumpul, meneroka minat baharu, menemui masyarakat sendiri, bertemu dengan orang yang mungkin tidak akan ditemui dalam keadaan lain, serta memupuk rasa kebersamaan,” kata Encik Neo.

Satu rangkaian ‘ruang ketiga’ pula akan diwujudkan menjelang hujung 2026 di bawah Pelan Belia SG, satu rancangan lima tahun untuk membantu belia Singapura mengharungi kerjaya, persahabatan dan perkembangan peribadi mereka.

Ruang ketiga ialah tempat selain rumah dan sekolah, di mana golongan muda boleh bersantai dan menyertai pelbagai kegiatan.

Setakat ini, 11 ruang sebegini telah menjangkau lebih 4,000 belia, kata Encik Neo.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Atlet papan selaju tempa nama meski hadapi cabaran dan kecederaanJul 18, 2025 | 4:58 PM
Pembaharuan Somerset: 250,000 belia terlibat aktiviti “mudakan” kawasanAug 1, 2025 | 3:00 PM
mccysomersetbelia