SPF lancar kempen tingkat waspada jenayah seksual mulai Mei
Apr 27, 2026 | 4:46 PM
Untuk menggalakkan orang ramai melaporkan jenayah seksual, Pasukan Polis Singapura (SPF) akan melancarkan kempen selama setahun yang diberi nama Usah jadi Pemerhati! Kesannya. Laporkannya. atau ‘Don’t be a Bystander! SPOT it. Report it.’ mulai Mei 2026. - Foto ST
Satu kempen bagi meningkatkan kesedaran dan mempromosikan kewaspadaan mengenai jenayah seksual akan dilancarkan di kawasan awam, rangkaian pengangkutan awam, serta premis hiburan awam, mulai Mei 2026.
Dilancarkan oleh Menteri Negara Kanan (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann, pada 27 April, kempen oleh Pasukan Polis Singapura (SPF) itu turut memperkenalkan protokol baharu bagi membimbing orang ramai tentang tindakan yang perlu diambil jika mereka menyaksikan jenayah seksual.
