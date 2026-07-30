SPH Media telah melancarkan Program Pengurusan Bersekutu SPH bagi membentuk generasi pemimpin bilik berita baharu, umum Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) SPH Media, Encik Chan Yeng Kit (paling kanan), sewaktu Majlis Anugerah Biasiswa SPH Media di Auditorium SPH Media pada 30 Julai. Tahun ini (2026), terdapat seramai lima penerima biasiswa dalam tiga kategori berbeza. Mereka terdiri daripada Cik Venkatesan Vidya Laxmi, 19 tahun (dua dari kiri), yang menerima Biasiswa Media Tamil; Encik Quek Chui Qing, 24 tahun (tiga dari kiri), yang menerima Biasiswa SPH Media-Yayasan Temasek; Cik Trina Lee Yuxuan, 19 tahun (tengah); Cik Ma Qian Hui, 20 tahun (empat dari kanan); dan Cik Sakthivel Shivani, 19 tahun (tiga dari kanan)’ menerima Biasiswa Kewartawanan SPH Media. Majlis itu turut dihadiri Pengarah Terjemahan Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI), Cik Mayna Teo; dan Pengerusi SPH Media Trust, Encik Khaw Boon Wan (empat dari kiri). - Foto ST