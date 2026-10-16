Dalam kemas kini di laman webnya pada 16 Oktober, SportSG berkata ia akan menutup semua kemudahan luar dan kemudahan tanpa penyaman udara di semua Pusat Sukan ActiveSG kerana situasi jerebu yang tidak menentu.

Kemudahan dalaman dan berpenyaman udara kekal dibuka buat masa ini.

Ini susulan kemas kini lebih awal pada 15 Oktober, 6.30 petang. Ketika itu, badan sukan itu menutup kemudahan luar dan tanpa penyaman udara di Pusat Sukan ActiveSG di timur, selatan, barat dan tengah, dan hanya kemudahan di utara dibuka.