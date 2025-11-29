Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow (kiri), bersama Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO), Encik Arsenio Dominguez, semasa sesi ke-34 Perhimpunan IMO. - Foto MOT

S’pura dipilih lagi anggota Majlis Pertubuhan Maritim Antarabangsa PBB

Singapura telah dipilih lagi untuk menganggotai Majlis Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO) pada 28 November, menurut agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang bertanggungjawab memastikan keselamatan perkapalan serta mencegah pencemaran marin dan atmosfera oleh kapal.

Singapura kini memasuki penggal ke-17 berturut-turut sebagai anggota majlis itu, menurut Kementerian Pengangkutan (MOT) dalam satu kenyataan pada 28 November, menyusuli undian yang berlangsung di London.

Singapura pertama kali dipilih menganggotai Majlis IMO pada 1993.

Menurut MOT, Singapura telah memainkan peranan aktif sebagai anggota Majlis IMO, dengan menyumbang kepada usaha mempertingkat keselamatan pelayaran di samping menggalak amalan perkapalan yang mampan.

Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow, memimpin delegasi Singapura ke ibu negara Britain itu, dan turut disertai pegawai daripada MOT serta Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA).

“Singapura amat berbesar hati diberi peluang untuk berkhidmat dalam Majlis IMO. Kami menantikan kerjasama berterusan dengan negara-negara anggota lain untuk melanjutkan peranan penting IMO dalam membentuk masa depan perkapalan sejagat,” kata Encik Siow.

Beliau menambah, Singapura memperoleh jumlah undian tertinggi di bawah Kategori C kumpulan anggota majlis.

Menurut IMO, Kategori C dianggotai negara-negara yang mempunyai kepentingan khas dalam pengangkutan atau pelayaran maritim, serta bertujuan memastikan perwakilan geografi lebih luas dalam majlis tersebut.

Singapura bersama negara-negara Asean lain iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia tersenarai antara 20 anggota majlis Kategori C yang dipilih.

Keempat-empat negara Asia Tenggara itu mengekalkan kedudukan mereka dalam majlis tersebut.

Terdapat 10 negara yang dipilih bagi setiap kategori A dan B, berdasarkan kepentingan lebih besar mereka dalam perkhidmatan perkapalan dan perdagangan maritim antarabangsa.

Jurucakap MPA berkata pemilihan semula ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Singapura dan membolehkan kerjasama erat berterusan dengan negara-negara anggota lain untuk melanjutkan usaha IMO dalam membentuk industri perkapalan global.

Majlis baru dipilih itu akan bertemu bagi mesyuarat sesi ke-136 pada 4 Disember, di mana ia akan memilih pengerusi majlis bagi tempoh dua tahun akan datang.