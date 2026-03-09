S’pura hantar pesawat RSAF ke Riyadh bawa pulang warga S’pura
Singapura akan mengerahkan sebuah pesawat Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) untuk membawa pulang rakyat Singapura di Timur Tengah dari Riyadh, Arab Saudi, ke tanah air pada 10 Mac, dengan penerbangan pemindahan kedua dirancang bagi 12 Mac.
Usaha sedemikian dilakukan sebagai respons kepada keperluan segera warga Singapura yang berada di Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar dan Arab Saudi untuk pemindahan pulang ke Singapura disebabkan pilihan penerbangan yang terhad di rantau Timur Tengah.
Demikian kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Kementerian Pertahanan (Mindef) dalam satu kenyataan bersama pada 9 Mac.
MFA dan Mindef menambah Pengangkutan Tangki Pelbagai Peranan (MRTT) A330 akan dikerahkan bagi membantu dalam usaha pemindahan sedemikian.