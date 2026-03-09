SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

S’pura hantar pesawat RSAF ke Riyadh bawa pulang warga S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

S’pura hantar pesawat RSAF ke Riyadh bawa pulang warga S’pura

Mar 9, 2026 | 3:33 PM
MUHAIMIN SUZAINI
MUHAIMIN SUZAINI

S’pura hantar pesawat RSAF ke Riyadh bawa pulang warga S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Kenyataan bersama Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 9 Mac menyatakan Singapura akan menghantar pesawat Pengangkutan Tangki Pelbagai Peranan (MRTT) A330 milik Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) bagi membantu dalam usaha pemindahan rakyat Singapura dari Riyadh, Arab Saudi.
Kenyataan bersama Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 9 Mac menyatakan Singapura akan menghantar pesawat Pengangkutan Tangki Pelbagai Peranan (MRTT) A330 milik Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) bagi membantu dalam usaha pemindahan rakyat Singapura dari Riyadh, Arab Saudi. - Foto fail

Singapura akan mengerahkan sebuah pesawat Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) untuk membawa pulang rakyat Singapura di Timur Tengah dari Riyadh, Arab Saudi, ke tanah air pada 10 Mac, dengan penerbangan pemindahan kedua dirancang bagi 12 Mac.

Usaha sedemikian dilakukan sebagai respons kepada keperluan segera warga Singapura yang berada di Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar dan Arab Saudi untuk pemindahan pulang ke Singapura disebabkan pilihan penerbangan yang terhad di rantau Timur Tengah.

Demikian kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Kementerian Pertahanan (Mindef) dalam satu kenyataan bersama pada 9 Mac.

MFA dan Mindef menambah Pengangkutan Tangki Pelbagai Peranan (MRTT) A330 akan dikerahkan bagi membantu dalam usaha pemindahan sedemikian.

Laporan berkaitan
Risiko hantar pulang dari Timur Tengah ...‘tidak semudah membeli tiket’, kata MFAMar 9, 2026 | 3:52 PM
Rakyat S’pura lega selamat tiba di tanah air sedang peperangan berlarutan di Timur TengahMar 8, 2026 | 1:06 AM
US-Irankonflik
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg