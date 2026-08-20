Singapura dan India telah memeterai perjanjian untuk menjalin kerjasama lebih erat dalam sektor telekomunikasi dan penyiaran, serta berkongsi amalan terbaik berkaitan keselamatan makanan.

Langkah itu adalah sebahagian daripada dua memorandum persefahaman (MOU) dan surat hasrat yang dimeterai antara kedua-dua negara menyusuli sesi Meja Bundar Menteri India-Singapura (ISMR) edisi keempat, yang diadakan di Hotel Shangri-La pada 20 Ogos.

Sesi meja bundar berkenaan merupakan wadah dialog peringkat tinggi yang diperkenalkan pada 2022 bagi memperdalam kerjasama dua hala antara Singapura dengan India.

Ia turut mengenal pasti dan meneroka peluang kerjasama yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara dalam bidang baharu dan sedang berkembang.

Kedua-dua negara bergilir-gilir menjadi tuan rumah bagi mesyuarat tersebut, dengan perjumpaan sebelum ini diadakan di New Delhi pada Ogos 2025.

Singapura diwakili oleh Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong; Menteri Kanan, Encik K. Shanmugam; Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan; Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo; serta Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.

Delegasi India pula diwakili oleh Menteri Kewangan dan Hal Ehwal Korporat, Cik Nirmala Sitharaman; Menteri Ehwal Luar, Encik S Jaishankar; Menteri Perdagangan dan Industri, Encik Piyush Goyal; serta Menteri Negara (Kementerian Perdagangan dan Industri) merangkap Kementerian Elektronik dan Teknologi Maklumat, Encik Jitin Prasada.

Di bawah perjanjian itu, Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) Singapura dan Penguasa Pengawalan Telekomunikasi India akan memperdalam kerjasama dalam bidang seperti pengurusan spektrum.

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Jalur frekuensi radio, atau spektrum, merupakan gelombang udara tidak kelihatan yang membawa isyarat tanpa wayar bagi membolehkan pelbagai komunikasi harian dijalankan – seperti siaran radio dan televisyen serta komunikasi satelit penerbangan dan maritim.

Kedua-dua agensi kebangsaan itu turut bersetuju untuk berkongsi pandangan serta amalan terbaik bagi melindungi kepentingan pengguna berhubung perkhidmatan telekomunikasi dan kawal selia penyiaran.

Di samping itu, kedua-dua agensi turut bersetuju untuk menyelaras penglibatan mereka dalam badan kawal selia antarabangsa.

Sementara itu, Agensi Makanan Singapura (SFA) dan Penguasa Keselamatan dan Piawaian Makanan India bersetuju untuk memperkukuh kerjasama teknikal dua hala dalam keselamatan makanan.

Ini termasuk menerusi pertukaran maklumat mengenai pelabelan, penarikan semula produk, pemberitahuan kecemasan, serta prosedur import.

SFA dan agensi sejawatnya dari India itu juga bersetuju untuk menyokong perdagangan agri-makanan yang selamat dan berdaya tahan antara kedua-dua negara.

Sementara itu, Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY) Singapura serta Kementerian Pelabuhan, Perkapalan dan Laluan Air India menyasar untuk mempermudahkan proses pertukaran maklumat dan latihan antara institusi warisan kedua-dua negara.

Ini di samping menggalak penyertaan kedua-dua kementerian dalam program penglibatan di peringkat antarabangsa.

Semasa lawatan ke Singapura, delegasi menteri dari India itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, selain menghadiri majlis makan tengah hari dengan Encik Gan selaku tuan rumah.

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ISMRDAGANG INDIA-SGkerjasama dua hala