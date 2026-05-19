Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, menyampaikan ucapan pada majlis makan malam di Hotel Shangri-La Singapura bagi memperingati ulang tahun ke-25 Penguasa Pasaran Tenaga (EMA) pada 19 Mei. - Foto ST

S’pura jalani semakan agensi atom PBB sebelum laksana tenaga nuklear PM Wong: Penting nilai sama ada S’pura punya kepakaran, institusi dan rangka kerja mengenai potensi guna teknologi tenaga nuklear maju

Singapura bakal menjalani penilaian oleh badan pemerhati atom Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 2027 untuk menentukan sama ada negara ini bersedia membuat keputusan tepat berhubung pelaksanaan tenaga nuklear.

Penilaian oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) itu akan merangkumi penelitian terhadap keupayaan Singapura dalam 19 bidang penting.

Antaranya, termasuk aspek keselamatan nuklear, pengurusan sisa radioaktif serta perancangan kecemasan.

Semasa mengumumkan penilaian tersebut pada 19 Mei, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, menyatakan langkah ini amat penting bagi menilai sama ada Singapura mempunyai kepakaran, institusi dan rangka kerja yang diperlukan untuk membuat keputusan termaklum mengenai potensi penggunaan teknologi tenaga nuklear maju – seperti reaktor modular kecil (SMR) – pada masa hadapan.

“Ini bukanlah satu keputusan melaksanakan tenaga nuklear di Singapura,” tegas beliau.

Encik Wong menyatakan Singapura mula mengkaji tenaga nuklear lebih sedekad lalu dan telah membina keupayaannya sendiri, terutamanya dalam aspek keselamatan nuklear.

Menurut beliau, Singapura akan memulakan fasa pertama Semakan Infrastruktur Nuklear Bersepadu (INIR) pada 2027, yang merupakan sebahagian proses berstruktur bagi negara yang sedang mempertimbangkan program kuasa nuklear awam.

Pada fasa pertama, IAEA akan menugaskan satu pasukan pakar antarabangsa untuk melawat Singapura dan membuat penilaian bebas terhadap keupayaan negara merentasi 19 bidang utama itu.

Seorang jurucakap pemerintah berkata oleh kerana Singapura sedang mengkaji secara serius potensi penggunaan tenaga nuklear, penilaian itu merupakan langkah seterusnya dalam menilai keupayaan yang telah dibangunkan dan memastikan negara ini berada di landasan yang betul untuk membuat keputusan yang tepat.

Semakan semula ini merupakan langkah pertama dalam proses panjang bagi negara yang mempertimbangkan program kuasa nuklear awam.

Ia berdasarkan pendekatan pencapaian IAEA, yang mempunyai tiga fasa – dengan pencapaian yang sepadan – untuk membimbing negara-negara, daripada pertimbangan yang perlu dibuat sebelum menggunakan nuklear hingga akhirnya mengendalikan loji nuklear.

Sekiranya sesebuah negara memutuskan untuk menggunakan kuasa nuklear, masih terdapat fasa kedua untuk menilai kesediaannya bagi mempelawa bidaan membina loji, dan fasa ketiga untuk menilai sama ada ia bersedia mentauliahkan dan mengendalikan loji pertamanya dengan selamat, kata Encik Wong dalam ucapan pada majlis makan malam di Hotel Shangri-La Singapura sempena ulang tahun ke-25 Penguasa Pasaran Tenaga (EMA).

Encik Wong menggariskan strategi tenaga Singapura, merangkumi penerokaan alternatif rendah karbon yang baru muncul seperti tenaga solar, hidrogen dan nuklear.

Terdapat minat baharu dalam kuasa nuklear di seluruh dunia di tengah-tengah peningkatan mendadak permintaan elektrik, katanya, sambil menambah tenaga nuklear sangat andal, rendah karbon dan sangat padat tenaga.

Teknologi dan sistem keselamatan reaktor nuklear telah maju dengan ketara, tambahnya.

“Memandangkan negara-negara mencari kuasa yang andal dan rendah karbon, kita kini melihat saluran projek nuklear baharu yang paling kukuh dalam beberapa dekad.”

Memandangkan keadaan unik Singapura, keselamatan akan sentiasa menjadi keutamaan utama, kata Encik Wong.

“Sebagai sebuah negara yang kecil dan padat penduduk, kita tidak mempunyai margin untuk kesilapan. Kita mesti yakin bukan sahaja dengan teknologi itu sendiri, tetapi juga dengan keseluruhan ekosistem sokongan di sekelilingnya – antara lain, peraturan, keselamatan, tindak balas kecemasan, pengurusan sisa,” kata beliau.

Singapura sedang menyediakan laporan penilaian kendiri sebelum penilaian pada 2027, di mana pakar IAEA akan bertemu dengan agensi pemerintah di sini.

IAEA akan menerbitkan penemuan utamanya sejurus selepas itu, dan berkongsi laporan akhir yang memperincikan pemerhatian, cadangan dan cadangannya biasanya beberapa bulan selepas penilaian.