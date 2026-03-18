Perdana Menteri Encik Lawrence Wong (kiri) bertemu dengan Perdana Menteri Jepun Cik Sanae Takaichi pada 18 Mac. - Foto ZAOBAO

TOKYO - Singapura dan Jepun telah meningkatkan hubungan dua hala mereka, dengan kerjasama lebih mendalam dirancang dalam pelbagai bidang daripada kecerdasan buatan kepada peralihan hijau.



Perdana Menteri Encik Lawrence Wong dan Perdana Menteri Jepun Cik Sanae Takaichi mengumumkan pada 18 Mac bahawa kedua-dua negara telah meningkatkan hubungan mereka kepada kerjasama strategik, sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik.



Kerjasama strategik itu akan memperdalam asas hubungan substantif dan pelbagai rupa antara kedua-dua negara, dan mengembangkan kerjasama dalam lima bidang yang berpandangan ke hadapan, kata kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas kedua-dua pemimpin dan delegasi mereka bertemu di Pejabat Perdana Menteri di Tokyo.

Bidang-bidang ini termasuk: menggalakkan perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi; pendigitalan dan teknologi; keselamatan dan pertahanan; peralihan hijau dan kerjasama tenaga; serta kerjasama dan pertukaran.

Antara perjanjian baharu itu ialah penubuhan dialog dasar teknologi maklumat dan komunikasi antara Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) Singapura dan rakan sejawatan dari Jepun.

Ini akan membolehkan kedua-dua pihak meneroka kerjasama dalam bidang digital, termasuk pembangunan infrastruktur digital, kata kenyataan itu.

Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk memperdalam kerjasama mereka dalam kecerdasan buatan (AI) untuk membina ekosistem AI yang selamat, terjamin dan boleh dipercayai. Ini termasuk bidang seperti keselamatan dan tadbir urus AI, serta model AI yang menghormati bahasa dan budaya tempatan.

Kedua-dua negara juga akan menggalakkan kerjasama penyelidikan untuk memajukan bidang termaju seperti AI, kuantum, komunikasi masa depan, dan semikonduktor generasi akan datang.

Bercakap pada permulaan mesyuarat delegasi, Encik Wong berkata Jepun telah menjadi rakan kongsi yang boleh dipercayai dan berharga bagi Singapura sejak 60 tahun lalu.

“Hari ini, hubungan kami telah matang dan kami telah menjadi rakan kongsi dengan pandangan strategik yang sama dan kekuatan yang saling melengkapi, serta kerjasama kami adalah pelbagai aspek, besar dan saling menguntungkan,” katanya.

Kedua-dua Jepun dan Singapura berkongsi prinsip dan pandangan dunia yang sama, dan terdapat keperluan strategik untuk memperdalam lagi kerjasama dua hala memandangkan perubahan besar di dunia hari ini, tambahnya.

“Sebagai rakan kongsi yang berfikiran sama, saya percaya kita boleh bekerjasama untuk menegakkan sistem berbilang hala, berasaskan peraturan dan seni bina serantau yang terbuka dan inklusif,” kata Encik Wong.

Cik Takaichi berkata beliau berharap kedua-dua negara pada 2026 akan memperkukuhkan lagi “hubungan yang sudah kukuh” mereka melalui pelbagai pertukaran dan program.

“Kedua-dua negara kita, sebagai negara yang mempunyai pemikiran yang sama, telah bersama-sama mempertahankan dan mempromosikan ketenteraman antarabangsa dan perdagangan bebas berasaskan peraturan, bebas dan terbuka,” katanya dalam bahasa Jepun.

Beliau menambah: “Jepun dan Singapura bersatu teguh sebagai negara yang boleh meletakkan keyakinan antara satu sama lain.”

Perdana Menteri Encik lawrence Wong memerika kawalan kehormat bersama Perdana Menteri Jepun, Cik Sanae Takaichi pada 18 Mac. - Foto MDDI

Satu lagi pakatan di bawah kerjasama strategik itu ialah Rangka Kerja Kerjasama Tenaga, Kemampanan dan Iklim yang ditandatangani oleh kedua-dua negara sebelum lawatan Encik Wong itu. Ini adalah lawatan rasmi pertama Encik Wong ke Jepun sebagai Perdana Menteri.

Di bawah rangka kerja itu, kementerian berkaitan di kedua-dua pihak akan bekerja lebih rapat dalam bidang seperti import elektrik rentas sempadan, hidrogen atau ammonia karbon rendah, tenaga nuklear awam, dan gas asli cecair.

Kerjasama itu boleh dalam bentuk pertukaran dasar, kemudahan perniagaan, kemudahan kerjasama kewangan dan pengiktirafan bersama terhadap piawaian, peraturan dan pensijilan, kata Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) Singapura.

Kedua-dua pihak juga menandatangani memorandum kerjasama untuk saling mengiktiraf skim pelabelan satu sama lain bagi peranti pintar, yang akan bermula pada 1 Jun 2026.

Ini bermakna pengeluar akan dapat memohon melalui proses yang diperkemas untuk skim pelabelan negara lain untuk produk seperti pembantu rumah pintar, automasi rumah dan sistem penggera serta hab yang menyambungkan berbilang peranti.

Susunan itu, serupa dengan apa yang Singapura telah wujudkan sebelum ini dengan Finland, Jerman, Korea Selatan dan United Kingdom, bertujuan untuk meningkatkan piawaian keselamatan siber bagiperanti pintar, menyediakan akses pasaran untuk pengilang dan memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pengguna terhadap keselamatan peranti tersebut.

Perjanjian lain termasuk memudahkan lagi perdagangan dan aliran pelaburan dan perdagangan agrimakanan, serta kerjasama dalam perlindungan data peribadi dan antara agensi angkasa kedua negara.

Hubungan yang dipertingkatkan juga akan mengukuhkan kerjasama kedua-dua negara dalam pelbagai isu di arena antarabangsa, terutamanya apabila persekitaran keselamatan antarabangsa dan sistem perdagangan pelbagai hala menghadapi cabaran yang semakin ketara, kata kenyataan bersama itu.

Singapura telah meningkatkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara baru-baru ini.

Pada 2025, ia meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan kepada kerjasama strategik. Negara kota itu juga meningkatkan hubungan dua halanya dengan Perancis, Vietnam dan New Zealand ke tahap kerjasama strategik yang komprehensif, dan dengan Australia kepada kerjasama strategik komprehensif yang dipertingkatkan.

Terdahulu pada 18 Mac, Encik Wong telah diberi majlis alu-aluan kawalan kehormat dan dihoskan pada majlis makan malam bekerja oleh Cik Takaichi.