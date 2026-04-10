S’pura, Kemboja meterai perjanjian beras demi keselamatan makanan
Apr 10, 2026 | 6:34 PM
Di bawah Memorandum Kerjasama yang ditandatangani pada 10 April, Kemboja akan menyokong penjualan beras berdasarkan syarat yang dipersetujui bersama atas permintaan pemerintah Singapura. - Foto REUTERS
Singapura dan Kemboja telah menandatangani satu perjanjian untuk memperkukuh keselamatan makanan serta perdagangan beras dua hala, dan memastikan perdagangan antara kededua negara kekal terbuka.
Di bawah Memorandum Kerjasama yang ditandatangani pada 10 April, Kemboja akan menyokong penjualan beras berdasarkan syarat yang dipersetujui bersama apabila diminta oleh pemerintah Singapura.
