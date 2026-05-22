Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, berucap di Majlis Anugerah dan Simposium Penyelidikan Majlis Penyelidikan Perubatan Nasional (NMRC) pada 22 Mei. - Foto ZAOBAO

Singapura telah melancarkan program penyelidikan bernilai $350 juta yang bertujuan menangani penurunan kognitif dan kehilangan fungsi fizikal, dengan mengajak syarikat swasta membantu menyelesaikan dua cabaran kesihatan utama dalam masyarakat yang semakin menua.

Dikenali sebagai ‘cabaran besar yang utama’, program itu bertujuan membangunkan kaedah dan langkah yang dapat membantu mencegah atau melambatkan kemerosotan ingatan dan penurunan kesihatan fizikal.

Program tersebut akan membuka peluang kerjasama antara sektor awam dengan swasta bagi mempercepatkan penemuan baru dalam penjagaan pencegahan.

Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung berkata pada 22 Mei: “Banyak kemahiran, teknologi dan tenaga pakar yang diperlukan ada dalam sektor swasta. Namun, apa yang syarikat swasta tidak miliki ialah data yang lengkap dan bermutu tinggi yang ada pada pemerintah.”

“Jika kita dapat menggabungkan kekuatan kedua-dua pihak, kita boleh membawa perubahan yang besar dan bermakna.”

Syarikat boleh bekerjasama dengan penyelidik dan institusi tempatan untuk membangunkan idea yang kukuh dan praktikal, kemudian menguji dan melaksanakan inisiatif mereka dalam persekitaran penjagaan kesihatan sebenar di Singapura, katanya.

Sebagai tarikan kepada entiti komersial, sebarang hak cipta intelek yang dihasilkan daripada kerjasama penyelidikan awam dan swasta akan dimiliki bersama oleh kedua-dua sektor.

Encik Ong, juga Menteri Penyelarasan bagi Dasar Sosial, berucap demikian di Majlis Anugerah dan Simposium Penyelidikan Majlis Penyelidikan Perubatan Nasional (NMRC) 2026, yang diadakan di Parkroyal Collection Marina Bay, Singapura.

Cabaran besar utama ‘Memaksimumkan Umur Panjang yang Sihat dan Berjaya’ yang dilancarkan pada 22 Mei ini, berada di bawah pelan Lima Tahun Penyelidikan, Inovasi dan Perusahaan 2030 Singapura bernilai $37 bilion.

Encik Ong berkata Kementerian Kesihatan (MOH) akan menyumbang $2.5 bilion sebagai sebahagian daripada pelan tersebut.

Ini termasuk usaha untuk mengkaji bagaimana genomik boleh digunakan dalam sistem penjagaan kesihatan, serta membina alat dan model kecerdasan buatan (AI) bagi inisiatif kebangsaan SG Yang Lebih Sihat.

Cabaran besar utama ini yang kali pertama disebut pada Disember 2025 ini akan berlangsung selama lima tahun hingga 2031. Ia memberi tumpuan kepada kesihatan otak dan fungsi fizikal, dua bidang yang memberi kesan berbeza kepada penduduk Asia berbanding penduduk di Barat.

Terdapat keperluan untuk lebih memahami perkembangan dan perkembangan demensia vaskular, yang menyumbang hampir separuh daripada semua kes demensia di Singapura – kira-kira dua kali ganda berbanding penduduk Barat, kata Encik Ong.