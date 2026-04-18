Topic followed successfullyGo to BHku
S’pura sasar latih 10,000 jururawat, pekerja kesihatan dalam jagaan paliatif jelang 2030
Ye Kung: Tumpuan adalah untuk pertingkat kemahiran teras seramai pekerja jagaan kesihatan yang mungkin
Apr 18, 2026 | 3:09 PM
Menteri Kesihatan Encik Ong Ye Kung, berkata tumpuan kini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran asas bagi seberapa ramai pekerja penjagaan kesihatan yang mungkin. - Foto ZAOBAO
Latihan penjagaan paliatif mesti diperkukuh di Singapura dengan melatih sehingga 10,000 jururawat dan pekerja penjagaan kesihatan.
Ini bagi menyokong pesakit dan penjaga mereka dalam perjalanan akhir hayat yang mencabar.
