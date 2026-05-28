Mulai Julai 2028, had potensi pemanasan global yang sama akan dikenakan terhadap penghawa dingin dalam kereta penumpang baru dan kenderaan barangan ringan. - Foto: ST

Mulai Julai 2028, had potensi pemanasan global yang sama akan dikenakan terhadap penghawa dingin dalam kereta penumpang baru dan kenderaan barangan ringan. - Foto: ST

Singapura akan meluaskan had pelepasan bagi peralatan penyaman udara dan penyejukan, meliputi sistem komersial berskala besar dan pendingin hawa kenderaan, dalam tempoh dua tahun akan datang.

Dalam kenyataan 28 Mei, Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) mengumumkan larangan ke atas peralatan baharu yang mengeluarkan gas rumah hijau tinggi bagi sistem ini. Langkah ini penting untuk mencapai matlamat iklim negara menjelang 2030.

Secara tradisional, alat penyejukan menggunakan gas hidrofluorokarbon (HFC) beratus-ratus hingga ribuan kali ganda lebih kuat daripada karbon dioksida dalam menyumbang kepada pemanasan global.

Mulai Julai 2027, peti sejuk komersial berpusat baharu di pasar raya diwajibkan menggunakan penyejuk mesra alam dengan had Potensi Pemanasan Global (GWP) 150, suatu piawaian yang selari dengan Eropah dan Jepun.

Ini bermaksud sumbangan pemanasan global sistem ini dihadkan kepada 150 kali ganda lebih tinggi daripada karbon dioksida dalam tempoh satu abad.

Had GWP 150 yang sama akan berkuat kuasa bagi pendingin hawa kereta penumpang baharu dan kenderaan barangan ringan mulai Julai 2028.

NEA berkata: “Tarikh mula yang lebih lewat ini memberi pembekal kenderaan lebih banyak masa untuk menyesuaikan diri, kerana sesetengah model yang menggunakan penyejuk GWP rendah masih belum tersedia secara meluas.

“Had GWP diselaraskan dengan piawaian yang telah diguna pakai di pasaran seperti Kesatuan Eropah (EU) dan Jepun yang tersedia alternatif GWP rendah.”

Langkah baharu ini menyusuli had GWP yang diperkenalkan pada 2022 untuk pendingin hawa domestik, peti sejuk, and penyejuk bangunan besar. Agensi tersebut menekankan bahawa had ini hanya terpakai pada peralatan baharu, membenarkan perniagaan untuk terus menggunakan sistem sedia ada bagi meminimumkan gangguan.

Selain itu, bermula Julai 2027, lebih banyak syarikat yang melupuskan peralatan penyejukan dan penghawa dingin dikehendaki mendaftar dengan NEA dan mematuhi amalan yang ditetapkan.