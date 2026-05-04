S’pura-NZ meterai perjanjian jamin aliran makanan, bahan api tidak terhenti
Kededua negara juga pertingkat kerjasama pertahanan, keselamatan dan jagaan kesihatan
May 4, 2026 | 5:04 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kedua dari kanan) dan Perdana Menteri New Zealand, Encik Christopher Luxon (kedua dari kiri) menyaksikan penandatanganan perjanjian itu pada 4 Mei. - Foto ST
Singapura dan New Zealand berjanji pada 4 Mei untuk memastikan aliran barangan penting – seperti makanan, bahan api, dan bekalan kritikal lain – tidak terhenti, meskipun di ambang krisis.
Janji ini dimeterai melalui perjanjian yang mengikat di sisi undang-undang.
