S’pura perlu tingkat perbelanjaan pada masa depan, lindung dari ancaman siber

Seorang askar menerbangkan dron di Latihan Wallaby (XWB) yang terletak di Kawasan Latihan Shoalwater Bay (SWBTA) di Queensland, Australia, pada 25 Oktober 2025. - Foto ST

S'pura perlu tingkat perbelanjaan pada masa depan, lindung dari ancaman siber

PM Wong: Perbelanjaan pertahanan kekal 3% GDP, namun pemerintah sedia belanja lebih jika perlu

Singapura perlu meningkatkan perbelanjaan berkaitan keselamatannya pada tahun-tahun mendatang, sebagai usaha memastikan negara kekal selamat dan terjamin suasana dunia yang semakin bergolak.

Ini termasuk melabur secara tegas dalam keupayaan yang penting untuk pertahanan Singapura dan memperkukuh rangka keselamatan siber untuk menangani ancaman siber yang semakin canggih, kata Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, di Parlimen pada 12 Februari.

Berucap semasa Belanjawan 2026, Encik Wong berkata pemerintah menjangkakan untuk mengekalkan perbelanjaan pertahanannya pada 3 peratus daripada Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) buat masa ini, namun “bersedia untuk berbelanja lebih jika perlu”.

“Sejarah telah mengajar kita satu pengajaran yang sukar: tiada siapa yang akan datang menyelamatkan kita jika Singapura menghadapi krisis.

“Kita sendiri yang bertanggungjawab untuk pertahanan dan kelangsungan hidup kita. Inilah sebabnya kita mesti sentiasa berwaspada dan bersedia untuk pelbagai cabaran keselamatan,” kata Encik Wong.

Menurut Encik Wong, pada 2024 sahaja, terdapat 61 konflik bersenjata berasaskan negeri di seluruh dunia – jumlah tertinggi yang direkodkan sejak Perang Dunia 2.

Di Asean, pertikaian sempadan yang berlarutan antara Thailand dengan Kemboja juga meningkat, lantas menjadi konfrontasi ketenteraan terbuka dengan dron, pelancar roket dan jet pejuang dikerahkan.

Menyifatkan perkembangan itu sebagai “sangat membimbangkan”, Encik Wong berkata konflik sedemikian mempunyai risiko lebih tinggi yang boleh merebak dengan mudah merentasi sempadan.

Beliau juga memberi amaran bahawa sifat peperangan sedang berubah dengan sistem pesawat tanpa pemandu (UAS) menjadi ciri biasa konflik moden.

Selain daripada pengawasan, Encik Wong berkata UAS juga boleh digunakan untuk serangan jitu, peperangan elektronik dan operasi yang diselaraskan.

Dengan dron yang lebih murah, lebih mudah diakses dan semakin canggih, Encik Wong berkata pelaku jahat yang lebih kecil juga boleh menyerang dengan cara baru.

“Kami akan mengkaji perkembangan ini dengan teliti dan melabur secara tegas dalam keupayaan yang penting untuk pertahanan Singapura.

“Ini termasuk memperkukuhkan keupayaan kami menggunakan, melawan dan beroperasi bersama UAS merentasi semua domain,” kata Encik Wong.

Di luar medan perang fizikal, Encik Wong berkata domain digital juga muncul sebagai arena yang semakin dipertikaikan.

Beliau merujuk kepada peningkatan mendadak dalam serangan yang dilakukan oleh pelaku yang disokong oleh negara dan juga bukan negara dalam ruang siber – daripada penipuan yang menyasarkan individu, kepada serangan yang sangat canggih terhadap sistem maklumat kritikal.

Pada 9 Februari, pihak berkuasa mendedahkan empat syarikat telekomunikasi utama Singapura diserang oleh pelaku ancaman berterusan canggih UNC3886.

Pencerobohan itu berjaya dihentikan oleh Operasi Cyber ​​Guardian – usaha berbilang agensi yang melibatkan lebih daripada 100 pembela siber daripada enam agensi pemerintah.

“Singapura merupakan sasaran yang menarik.

“Kami menghadapi serangan daripada pelaku siber yang berniat jahat, termasuk kempen maklumat yang bermusuhan dan percubaan yang disengajakan untuk menjejaskan keselamatan negara kami,” kata Encik Wong.

Selama bertahun-tahun, Encik Wong berkata Singapura memperkukuhkan pertahanannya seperti menubuhkan Agensi Keselamatan Siber Singapura (CSA), membina kepakaran dalam Agensi Sains dan Teknologi Home Team (HTX) dan menubuhkan Perkhidmatan Digital dan Perisikan (DIS).

Walaupun usaha tersebut membolehkan pemerintah mengesan, mengganggu dan menangkis banyak serangan, Encik Wong berkata landskap ancaman terus berkembang dengan serangan menjadi lebih kerap, lebih terselaras dan lebih canggih.

Sehubungan itu, Encik Wong berkata Singapura perlu terus memperkukuhkan rangka keselamatan sibernya dengan memperdalam keupayaan, meningkatkan penyelarasan merentasi agensi dan melindungi sistem paling kritikal negara dengan lebih baik.

Ia juga perlu memperdalam perkongsian dengan industri, terutamanya pemilik Prasarana Maklumat Penting (CII) untuk meningkatkan kesiapsiagaan Singapura dan memperkukuh pertahanan siber secara keseluruhan.

“Ia juga tidak lagi mencukupi untuk mempertahankan sistem pemerintah sahaja.

“Banyak syarikat sektor swasta memainkan peranan penting dalam menyediakan perkhidmatan penting, dan sistem mereka juga terdedah.

“Penyerang sering mengeksploitasi syarikat yang lebih kecil atau kurang dilindungi sebagai penghubung lemah untuk mendapatkan akses kepada sistem lebih besar dan menyebabkan gangguan yang meluas.