Singapura sedang mempertimbangkan untuk menyokong pembangunan dan pengeluaran vaksin influenza mRNA baharu di sini.

Langkah itu akan meningkatkan tahap kesiapsiagaan negara ini dalam menghadapi pandemik dengan ketara dan menjadi kunci untuk membantu Singapura mengharungi wabak seterusnya, kata Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung.

Kementerian Kesihatan (MOH) berharap dapat bekerjasama dengan organisasi seperti syarikat penyelidikan perubatan Hilleman Laboratories, yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pembuatannya di Singapura untuk membangunkan vaksin mRNA baharu.

Vaksin mRNA, yang mula-mula digunakan secara meluas dalam usaha menentang Covid-19, memainkan peranan kritikal dalam mengekang penularannya.

Vaksin sebegitu berkemungkinan menawarkan fleksibiliti tertinggi dari segi pembangunan serta tempoh yang diperlukan untuk dipasarkan, kata Encik Ong dalam satu temu bual bersama The Straits Times dan Lianhe Zaobao.

Teknologi vaksin mRNA membolehkan vaksin direka dan dihasilkan dengan lebih pantas, menjadikannya pilihan yang baik untuk membanteras wabak yang cepat merebak.

“Saya rasa berguna untuk cuba sesuatu berasaskan platform mRNA, dan anda perlu menghasilkannya untuk keperluan masa aman dan memastikan kemudahan itu sentiasa bersedia untuk beroperasi.

“Mari kita hasilkan vaksin yang biasa digunakan. Influenza adalah satu kemungkinan,” jelasnya.

Encik Ong berkata Singapura kini “50 peratus bersedia” menghadapi pandemik seterusnya, namun banyak lagi usaha penting perlu dilakukan.

Ini bermakna usaha membangunkan keupayaan menghasilkan dan membangunkan vaksin menjadi amat kritikal.

“Saya rasa ini paling penting kerana apabila dunia berdepan patogen seperti Penyakit X dalam pandemik seterusnya, satu-satunya jalan keluar adalah dengan memiliki vaksin yang berkesan.”

Penyakit X merupakan nama yang diberikan kepada satu wabak pada masa depan yang disebabkan oleh patogen yang tidak diketahui.

“Dengan vaksin yang berkesan, kita boleh menjangkakan pengalaman serupa dengan cara kita menangani wabak Covid-19 – beri vaksin, buka semula, kemudian keluar daripada wabak itu.”

Beliau memberi contoh usaha organisasi penyelidikan dan pembangunan vaksin berpangkalan di Singapura, Hilleman Laboratories, dalam membangunkan dan menghasilkan vaksin menentang virus strain Bundibugyo Ebola yang jarang berlaku, tetapi sedang merebak dengan pantas di Republik Demokratik Congo (DRC).

“Saya berharap usaha bersama Hilleman ini membawa kita ke tahap 60 peratus dari segi kesiapsiagaan menghadapi pandemik seterusnya.

“Jika kita dapat menghasilkan vaksin mRNA influenza, saya rasa kita akan lebih bersedia,” tambah Encik Ong.

Beliau berkata kemudahan Hilleman di Singapura akan menghasilkan bahan bagi ujian klinikal awal, dan sekiranya ujian itu berjaya, kapasiti pengeluaran domestik tahunannya berpotensi mencecah 12 juta dos produk ubat.

Bergantung pada keperluan, ia akan membuat susunan bagi pemindahan teknologi kepada pengeluar berskala lebih besar di rantau ini.

“Inilah kesediaan dalam tindakan: sains sedia ada, kemudahan yang sentiasa bersedia beroperasi, dan rakan kongsi dipercayai untuk meningkatkan skala – semuanya mempercepat tindak balas terhadap ancaman.

“Ini boleh menjadi satu pendekatan untuk berdepan Penyakit X pada masa depan,” ujar Encik Ong.

Sementara itu Encik Ong berkata Singapura berhasrat menggalas sebahagian tugas Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) apabila pandemik seterusnya melanda, dengan menyertai barisan negara yang boleh membantu mempercepatkan proses meluluskan vaksin.