S’pura rancang bina 3 loji kuasa gas asli sedia hidrogen baru jelang 2032
S’pura rancang bina 3 loji kuasa gas asli sedia hidrogen baru jelang 2032
Apr 29, 2026 | 8:19 PM
S’pura rancang bina 3 loji kuasa gas asli sedia hidrogen baru jelang 2032
Permintaan elektrik Singapura telah meningkat secara berterusan tahun demi tahun, sebahagiannya didorong oleh permintaan tinggi daripada sektor perindustrian dan digital. - Foto fail
Penguasa Pasaran Tenaga (EMA) sedang membuka tawaran kepada syarikat tenaga untuk membina sehingga tiga loji kuasa baharu yang mempunyai keupayaan hidrogen pada 2031 dan 2032, bagi membantu memenuhi keperluan elektrik Singapura pada masa akan datang.
Ia bermakna menjelang 2032, Singapura akan mempunyai sekurang-kurangnya 11 loji kuasa gas asli dengan keupayaan hidrogen, termasuk empat loji yang telah siap dibina pada 2025.
PacificLight Power bina loji jana kuasa sedia hidrogen $1b di Pulau Jurong jelang 2029Jan 3, 2025 | 5:22 PM
S’pura mula bina loji kuasa dengan keupayaan hidrogenOct 23, 2024 | 8:36 PM