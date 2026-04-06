Topic followed successfullyGo to BHku
S’pura sertai sesi dialog hak asasi manusia pada Mei
Apr 6, 2026 | 6:00 PM
Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam, akan mengetuai delegasi Singapura ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Geneva, Switzerland, pada 12 Mei, sempena Semakan Berkala Sejagat (UPR). - Foto fail
Singapura akan turut serta dalam acara Semakan Berkala Sejagat (UPR) di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Geneva, Switzerland, pada 12 Mei.
Delegasi Singapura akan diketuai Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam, menurut satu kenyataan Kementerian Ehwal Luar (MFA) pada 6 April.