S’pura, Thailand perkukuh hubungan pertahanan dua hala
Apr 27, 2026 | 9:18 PM
Singapura dan Thailand mengesahkan semula hubungan yang kukuh dalam pelbagai aspek, apabila Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Thailand, Encik Anutin Charnvirakul, di Bangunan Pentadbiran Kerjaan Thailand pada 27 April.
Encik Chan dan Encik Anutin turut bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan geopolitik terkini, selain membincangkan usaha memperkukuhkan kerjasama antara kededua negara.
