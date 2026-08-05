Staf Parlimen bakal terima kenaikan gaji 2% hingga 9%; kerani akan terima bayaran pengekalan baru

Perubahan itu dicadangkan oleh Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah, dalam satu usul parlimen pada 4 Ogos, berdasarkan cadangan dalam satu laporan yang diserahkan kepada Parlimen pada Julai. - Foto ST

Perubahan itu dicadangkan oleh Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah, dalam satu usul parlimen pada 4 Ogos, berdasarkan cadangan dalam satu laporan yang diserahkan kepada Parlimen pada Julai. - Foto ST

Staf Parlimen bakal terima kenaikan gaji 2% hingga 9%; kerani akan terima bayaran pengekalan baru

Staf Parlimen bakal terima kenaikan gaji 2% hingga 9%; kerani akan terima bayaran pengekalan baru

Kerani Parlimen akan layak menerima bayaran pengekalan baru mulai 1 September, bagi membantu mengukuhkan tenaga kerja yang kecil dan khusus serta sukar digantikan.

Kumpulan kakitangan Parlimen yang lebih luas akan turut menerima kenaikan gaji antara 2 hingga 9 peratus mulai 1 Ogos. Ini bagi menyelaraskan gaji mereka dengan rakan sejawat dalam perkhidmatan awam, yang kenaikan gajinya telah diumumkan pada Februari lalu.

Dewan Parlimen meluluskan perubahan itu secara sebulat suara, yang dicadangkan oleh Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah, dalam satu usul Parlimen pada 4 Ogos, berdasarkan cadangan dalam satu laporan yang diserahkan kepada Parlimen pada Julai lalu.

Cadangan itu datang daripada Suruhanjaya Kakitangan Parlimen, dipengerusikan oleh Speaker Parlimen, Encik Seah Kian Peng, dan dikemukakan kepada Parlimen untuk penentuan di bawah undang-undang.

Sejak 2008, Skim Parlimen dan Skim Eksekutif Bahasa (Parlimen) telah menggunakan rangka kerja gaji dan berasaskan prestasi yang serupa dengan Skim Eksekutif Pengurusan (MXS) dalam perkhidmatan awam, kata Cik Indranee.

Divisyen Perkhidmatan Awam (PSD) telah menyatakan pada Februari lalu bahawa ia akan menyesuaikan gaji bagi mereka dalam MXS mulai 1 Ogos, bagi kekal seiring dengan pasaran dan membolehkan perkhidmatan awam terus menarik dan mengekalkan bakat di tengah permintaan yang sentiasa berkembang serta kerumitan persekitaran global yang semakin meningkat.

Pegawai MXS yang layak menerima penyesuaian gaji antara 2 hingga 9 peratus, dengan kenaikan lebih besar untuk gred di mana jurang pasaran lebih luas. Tiada perubahan bagi mereka yang sudah dibayar gaji secara kompetitif.

Justeru, suruhanjaya itu mencadangkan agar kakitangan dalam kedua-dua skim Parlimen menerima penyesuaian yang sama.

Ia turut mencadangkan agar satu komponen bayaran pengekalan dimasukkan ke dalam Skim Parlimen, bagi mengiktiraf kecekapan khusus kerani Parlimen, dan menangani cabaran yang semakin meningkat dari segi pengurangan tenaga kerja dan kos penggantian.

Bayaran pengekalan yang dicadangkan adalah jumlah tetap bagi setiap gred, lebih kurang bersamaan dengan 1.5 hingga 1.75 bulan gaji setahun, atau kira-kira 8 hingga 10 peratus daripada pakej gaji tahunan.

Kerani peringkat kemasukan akan menerima bayaran selepas setiap tahun perkhidmatan, manakala kerani yang diiktiraf kecekapan lebih tinggi akan menerima bayaran selepas setiap tiga tahun, tertakluk kepada kriteria kelayakan.

Bayaran itu dihadkan sehingga 20 tahun perkhidmatan di bawah skim tersebut, dan pegawai sedia ada turut akan menerima bayaran ex-gratia sekali sahaja sebagai satu susunan peralihan.