StarHub akan memindahkan semua pelanggan 4G dan 5G MyRepublic ke rangkaiannya, sekali gus memperluaskan bahagian pasarannya dalam sektor mudah alih pengguna di Singapura.

Diumumkan oleh StarHub pada 6 Ogos, perjanjian itu memperkukuhkan kerjasama sedia ada antara kedua-dua syarikat sebagai Pengendali Rangkaian Maya Mudah Alih (MVNO) bagi perkhidmatan 5G yang telah dimeterai pada 2022.

MVNO ialah penyedia perkhidmatan mudah alih yang tidak memiliki infrastruktur rangkaian fizikal sendiri.

Langkah itu juga menyusuli kejayaan StarHub melengkapkan pengambilalihan perniagaan jalur lebar MyRepublic pada Ogos 2025, apabila syarikat itu membeli baki pegangan sebanyak 49.9 peratus pada harga $105.2 juta. 

Sebelum itu, StarHub telah memperoleh pegangan awal sebanyak 50.1 peratus pada 2022.

Melalui langkah terbaru itu, pelanggan 4G MyRepublic akan dipindahkan daripada rangkaian M1 kepada rangkaian StarHub.

MyRepublic sebelum ini telah menggunakan rangkaian mudah alih 4G M1 secara pajakan sejak September 2020.

Kedua-dua syarikat telekomunikasi itu tidak mendedahkan jumlah pelanggan yang akan terlibat atau tarikh proses peralihan akan selesai. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
UAS, Masha Nyanna Wee Junyadi, seni dan sosial, pendidikan seni, kekangan kewangan

Kekangan wang bukan penghalang kejar impian bidang seni, sosial

Aug 7, 2026 | 7:01 PM
Pihak berkuasa Indonesia memeriksa sejumlah senjata api, senapang angin, peluru dan aksesori senjata yang ditemukan di sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Hampir 1,000 senjata api ditemui di sekolah Jakarta

Aug 7, 2026 | 4:13 PM
Elvin John Baptist, hina agama, TikTok, Singapura, keharmonian agama, kata-kata menghina

Lelaki didakwa keluarkan kata-kata hina, kesat terhadap masyarakat Islam di TikTok

Aug 7, 2026 | 3:27 PM
Cik Rahmah Abdul telah didiagnosis menghidapi barah tulang rawan, chondrosarcoma, tahap kedua, pada September 2025 dan masih menjalani terapi proton beam.

10 anak saudara bergilir bantu ‘Mak’ lawan barah

Aug 7, 2026 | 6:31 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Hasrunizah Hassan.

Johor perkukuh perlindungan wanita dan kanak-kanak terjejas

Aug 7, 2026 | 4:34 PM
Datuk Nora Ariffin, industri muzik Malaysia, pasaran Indonesia

Nora imbau ‘rahsiakan’ status kahwin ketika tembusi pasaran Indonesia

Aug 5, 2026 | 2:18 PM
NDP 2026, Stadium Negara, Perbarisan Hari Kebangsaan

NDP 2026: Penonton disaran tiba awal di Stadium Negara pada 9 Ogos

Aug 6, 2026 | 3:21 PM
Hari Kebangsaan, NDP, baju-T, reka, cetak

Bapa reka, cetak baju buat anak sambut Hari Kebangsaan di sekolah

Aug 4, 2026 | 6:24 PM
gimnasium wanita, kesihatan wanita, Annisa Rahim,

Ibu dua anak tingkat stamina tubuh tiga gimnasium khusus untuk kaum Hawa

Aug 7, 2026 | 5:30 AM
Minat yang bermula daripada sekeping gambar masjid mendorong Encik Sarafian Salleh, mendokumentasikan warisan masyarakat Bugis serta pelbagai kaum di Singapura selama lebih 20 tahun.

Asal usul ibarat sauh, semarak citra cinta negara

Aug 6, 2026 | 5:30 AM

Namun, mereka memaklumkan bahawa pelanggan akan dihubungi oleh pasukan khidmat pelanggan MyRepublic bagi memastikan proses peralihan rangkaian berjalan lancar.

Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) StarHub, Encik Nikhil Eapen, yang akan menamatkan perkhidmatannya pada penghujung 2026, berkata kerjasama baru dengan MyRepublic akan terus mengukuhkan kedudukan syarikat itu sebagai pengendali mudah alih kedua terbesar di Singapura dari segi bahagian pasaran berdasarkan hasil pendapatan.

Ketua Kumpulan Perniagaan Pengguna dan CEO yang bakal mengambil alih jawatan, Encik Matt Williams, berkata:

“Seiring dengan perubahan pasaran, kami akan terus mencari peluang yang dapat mengukuhkan perniagaan kami.”

MyRepublic menjadi MVNO kedua dalam tempoh dua bulan yang menukar rangkaian mudah alihnya.

Pada 30 Jun lalu, MVNO redONE, yang sebelum ini beroperasi menggunakan rangkaian StarHub, telah menghentikan operasinya.

Pelanggan sedia ada digalakkan untuk beralih kepada anak syarikat StarHub, eight, yang menawarkan perkhidmatan mudah alih pada kos rendah.

Pengumuman StarHub itu juga dibuat selepas Keppel, pemegang saham pengawal M1, memaklumkan dalam taklimat keputusan kewangannya pada 30 Julai bahawa syarikat itu sedang melaksanakan rombakan menyeluruh terhadap M1.

Langkah tersebut disasarkan untuk mengurangkan kos tahunan sebanyak $70 juta menjelang 2028, serta meletakkan M1 pada kedudukan yang lebih kukuh bagi menghadapi kemungkinan penyatuan industri telekomunikasi pada masa hadapan.

Sebelum ini, Keppel hampir mencapai persetujuan untuk menjual perniagaan telekomunikasi M1 kepada Simba Telecom pada nilai $1.4 bilion. 

Namun, urus niaga itu gagal selepas Tuas Ltd, syarikat induk Simba yang disenaraikan di Australia, mengumumkan pada Mei bahawa ia telah menamatkan perjanjian untuk mengambil alih M1.

Laporan berkaitan
StarHub beli baki niaga jalur lebar MyRepublicAug 12, 2025 | 2:42 PM
Pengamat: StarHub calon terkuat ambil alih M1May 19, 2026 | 1:57 PM
starhubmyrepublicM1pengguna