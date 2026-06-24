Starmer bertemu Burnham dalam usaha pastikan peralihan kuasa lancar

Foto fail menunjukkan Perdana Menteri Britain, Encik Keir Starmer, (kiri) berbual dengan Datuk Bandar Greater Manchester, Encik Andy Burnham, semasa mesyuarat meja bulat pertama bersama pemimpin wilayah England di London pada 9 Julai 2024. - Foto REUTERS

Foto fail menunjukkan Perdana Menteri Britain, Encik Keir Starmer, (kiri) berbual dengan Datuk Bandar Greater Manchester, Encik Andy Burnham, semasa mesyuarat meja bulat pertama bersama pemimpin wilayah England di London pada 9 Julai 2024. - Foto REUTERS

Starmer bertemu Burnham dalam usaha pastikan peralihan kuasa lancar

Starmer bertemu Burnham dalam usaha pastikan peralihan kuasa lancar

LONDON: Perdana Menteri Britain, Encik Keir Starmer, mengadakan pertemuan penting dengan ahli politik kanan Parti Buruh, Encik Andy Burnham, pada 23 Jun ketika beliau berusaha memastikan peralihan kuasa berjalan lancar selepas mengumumkan peletakan jawatan sebagai perdana menteri.

Pertemuan selama kira-kira sejam itu menjadi yang pertama antara kedua-dua tokoh sejak Encik Burnham memenangi pilihan raya kecil Makerfield minggu lalu.

Ia turut berlaku ketika Encik Starmer membenarkan rundingan akses bersama pegawai kanan kerajaan untuk calon berpotensi kepimpinan Parti Buruh sebagai persediaan membentuk kerajaan baharu.

Setakat ini, Encik Burnham menjadi satu-satunya calon yang muncul bagi menggantikan Encik Starmer.

Sekiranya beliau tidak dicabar, Encik Burnham boleh dilantik sebagai perdana menteri seawal 17 Julai ini.

Jurucakap Encik Starmer berkata perdana menteri mahu memastikan proses peralihan berjalan teratur dan stabil.

“Beliau mahu sesiapa yang menjadi perdana menteri selepas ini berjaya dan akan cuba menyelesaikan isu-isu sukar dalam beberapa minggu akan datang bagi membantu penggantinya,” katanya.

Encik Starmer juga bersetuju menangguhkan keputusan besar berkaitan dasar dan perbelanjaan sehingga pemimpin baharu dilantik.

Pengumuman pengunduran Encik Starmer dibuat selepas beliau kehilangan sokongan ramai anggota Parlimen Parti Buruh, sekali gus meningkatkan tekanan dalaman terhadap kepimpinannya walaupun belum dua tahun memegang jawatan.

Dalam perkembangan berkaitan, Encik Burnham dilaporkan sedang membentuk pasukan awal sekiranya berjaya mengambil alih kepimpinan negara.

Menurut sekutu rapat Encik Burnham, beliau dijangka menawarkan jawatan menteri peringkat pertengahan atau junior kepada Cik Rachel Reeves, canselor semasa Britain.

“Andy sangat menghormati Rachel dan saya yakin beliau mahu Rachel berada dalam pasukan utamanya,” kata seorang sekutu Encik Burnham.

Bagaimanapun, jurucakap Encik Burnham menegaskan belum ada sebarang keputusan rasmi dibuat.

Ketika ini, belum jelas siapa bakal menggantikan Reeves sebagai canselor jika Burnham menjadi perdana menteri.

Beberapa nama disebut-sebut termasuk Encik Ed Miliband, Encik Wes Streeting, Encik John Healey dan Cik Yvette Cooper.

Encik Burnham juga dijangka melantik mantan menteri Kabinet Parti Buruh, Encik James Purnell, sebagai ketua kakitangan di Downing Street.

Encik Purnell pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Kebudayaan dan Setiausaha Kerja serta Pencen di bawah mantan Perdana Menteri Britain, Gordon Brown, antara 2007 hingga 2009.

Selepas meninggalkan Parlimen pada 2010, beliau pernah menjadi eksekutif kanan BBC, naib canselor universiti dan ketua eksekutif syarikat strategi Flint Global.

Rundingan akses seperti yang dibenarkan Encik Starmer biasanya diberikan kepada ketua pembangkang menjelang pilihan raya umum bagi membolehkan mereka membuat persiapan mengambil alih kerajaan.

Jurucakap perdana menteri berkata rundingan itu akan bermula “secepat mungkin” sebelum pencalonan rasmi kepimpinan Parti Buruh ditutup pada 16 Julai.

Ia akan melibatkan taklimat keselamatan serta perbincangan mengenai pembentukan pemerintah dan keutamaan dasar utama.

Encik Burnham pula dijangka mula menggariskan visinya menerusi beberapa siri ucapan bermula minggu depan.

Beliau dilaporkan mahu menunjukkan pendekatan berbeza daripada Encik Starmer terutama dalam isu ekonomi dan penurunan kuasa kepada kerajaan tempatan.

Mantan Datuk Bandar Greater Manchester itu sebelum ini menyatakan sokongan terhadap peraturan fiskal diperkenalkan Encik Reeves, sekali gus memberi isyarat beliau tidak akan meningkatkan pinjaman kerajaan secara besar-besaran.

Beliau juga berjanji mengekalkan manifesto Parti Buruh untuk tidak menaikkan kadar utama cukai pendapatan, cukai nilai tambah (VAT) dan caruman insurans nasional.

Namun Encik Burnham turut memberi penekanan kepada keperluan meningkatkan kawalan awam terhadap utiliti seperti air, membina lebih banyak rumah majlis dan menghidupkan semula sektor perindustrian Britain.

Walaupun Encik Burnham kini dilihat sebagai calon utama, beberapa anggota Parlimen Parti Buruh dilaporkan mahu pertandingan sebenar diadakan sebelum beliau mengambil alih Downing Street.

Menteri Kabinet, Encik Darren Jones, dan mantan menteri angkatan tentera, Al Carns, antara nama yang sedang dipertimbangkan sesetengah anggota Parlimen sebagai pencabar Encik Burnham.

Bagaimanapun, belum pasti sama ada mereka mampu memperoleh sokongan mencukupi untuk bertanding.

Encik Jones berkata beliau ketika ini tidak bercadang bertanding, namun mahu mendapatkan jaminan mengenai pendekatan ekonomi Burnham di tengah-tengah kebimbangan pasaran kewangan.

Encik Carns pula berkata beliau masih menilai kemungkinan untuk bertanding.

“Kami perlu melihat terlebih dahulu dasar yang mahu dibawa Burnham sebelum membuat keputusan untuk menyokongnya,” katanya kepada BBC Newsnight.

Perkembangan terbaru itu menunjukkan Parti Buruh kini memasuki fasa penting peralihan kepimpinan ketika Britain berdepan tekanan ekonomi dan cabaran politik yang semakin meningkat.