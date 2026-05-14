Stesen MRT Keppel, Cantonment, Prince Edward Road di Laluan Circle dibuka 12 Julai
May 14, 2026 | 8:37 PM
Diumumkan pada 2015, laluan sepanjang 4 kilometer itu pada asalnya dijadualkan mula beroperasi pada 2025, namun tertangguh akibat pandemik Covid-19. - Foto LTA
Tiga stesen terakhir bagi Laluan Bulatan (CCL) akan mula beroperasi pada 12 Julai, sekali gus melengkapkan gelung antara stesen HarbourFront dan Marina Bay, kata Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.
Beliau mengumumkan perkara itu di luar acara pertunjukan fesyen lulusan Maktab Seni LaSalle di stesen Cantonment – salah satu daripada tiga hentian baharu tersebut.
