Tiga stesen terakhir bagi Laluan Bulatan (CCL) akan mula beroperasi pada 12 Julai, sekali gus melengkapkan gelung antara stesen HarbourFront dan Marina Bay, kata Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.

Beliau mengumumkan perkara itu di luar acara pertunjukan fesyen lulusan Maktab Seni LaSalle di stesen Cantonment – salah satu daripada tiga hentian baharu tersebut.