Sultan Hassanal berkata beliau akan terus memegang peranan penting sebagai perdana menteri, menteri pertahanan dan menteri kewangan. - Foto REUTERS

Sultan Hassanal berkata beliau akan terus memegang peranan penting sebagai perdana menteri, menteri pertahanan dan menteri kewangan. - Foto REUTERS

BANDAR SERI BEGAWAN: Kerajaan Brunei mengumumkan rombakan kabinet besar-besaran pada 4 Jun, mewujudkan portfolio penting baharu dan melantik dua anak lelakinya yang lebih muda sebagai menteri, sebagai tanda perancangan peralihan berpotensi dalam kesultanan kecil yang kaya dengan minyak itu.

Perubahan itu adalah yang pertama sejak 2022 dan berlaku ketika Brunei, dalam kepulauan Borneo, menghadapi tekanan daripada krisis tenaga global yang dicetuskan oleh perang Amerika–Israel ke atas Iran.

Ia juga berlaku setahun sebelum Sultan Hassanal Bolkiah, raja paling lama memerintah di dunia yang menaiki takhta pada 1967, bersedia untuk menyambut jubli berlian beliau.

Beliau yang berusia 79 tahun itu, memegang pelbagai peranan dalam kerajaan, dan telah membuat penampilan awam yang terhad pada 2026 selepas menjalani pembedahan penggantian lutut pada Januari.



Dalam siaran televisyen, Sultan Hassanal berkata beliau akan terus memegang peranan penting sebagai perdana menteri, menteri pertahanan dan menteri kewangan.



Anak sulungnya yang kedua, Putera Abdul Malik, akan dilantik sebagai Menteri di Pejabat Perdana Menteri, peranan kabinet pertamanya.



Anak bongsu keduanya, Putera Abdul Mateen – seorang peminat sukan polo yang popular di media sosial – dilantik sebagai menteri luar negeri, peranan yang sebelum ini dipegang oleh sultan sendiri.

Anak sulungnya, Putera Mahkota Al-Muhtadee Billah mengekalkan peranannya sebagai Menteri Kanan di Pejabat Perdana Menteri.

Sultan Hassanal juga mengumumkan penubuhan tiga peranan menteri baharu untuk mengukuhkan penyelarasan dasar di seluruh kerajaan. Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan juga akan disusun semula sebagai Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, katanya.

“Ini bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan sektor yang diberi keutamaan, mengukuhkan usaha kepelbagaian ekonomi, menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan dan mewujudkan peluang pekerjaan yang bermakna,” katanya.

Rombakan itu juga menyaksikan perlantikan kabinet wanita tertinggi setakat ini, termasuk menteri pendidikan, dan tiga timbalan menteri.

Brunei telah menjadi salah satu daripada beberapa penerima manfaat perang di Iran, meningkatkan eksport minyak mentah, produk ditapis dan gas dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Tetapi ia menghadapi kos subsidi yang melambung tinggi untuk mengekalkan harga pam antara yang terendah di rantau ini.

Pada Mei, Brunei mula menghalang kenderaan berdaftar asing dengan tangki bahan api kurang daripada tiga suku penuh daripada memasuki negara itu dalam usaha untuk menghalang penyeludupan rentas sempadan dan memulihara bekalan domestik.