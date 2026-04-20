Sumbangan buat Rezal cecah lebih $18,000, lebihi sasaran asal
Apr 20, 2026 | 5:48 PM
Setakat 4.30 petang pada 20 April, dana yang terkumpul buat bekas penjaga gol negara Rezal Hassan telah mencecah sebanyak $18,251 dalam lelaman give.asia. - Foto TANGKAP LAYAR GIVE.ASIA
Sumbangan dana buat bekas penjaga gol Singapura, Rezal Hassan, yang pada September 2025 diserang angin ahmar telah melonjak lebih daripada $15,000 yang disasarkan dalam lelaman give.asia.
Setakat 20 April, ia telah mencecah sekitar lebih $18,000.
