Dana perlawanan amal hampiri sasaran, bantu Rezal Hassan bangkit
Apr 19, 2026 | 3:38 PM
Dalam tempoh kurang satu jam sejak bermulanya acara Perlawanan Amal Rezal Hassan pada 18 April, jumlah dana telah melonjak tinggi daripada $2,300 kepada $4,000. Jumlah keseluruhan dana kini melebihi $10,000, menghampiri sasaran yang dijangkakan sebanyak $15,000. - Foto YAZRUL RAHMAN MOHAMED YASSIN
Dalam tempoh kurang satu jam selepas bermulanya acara Perlawanan Amal Rezal Hassan pada 18 April bagi mengumpul dana untuk bekas penjaga gol kebangsaan Singapura itu, jumlah dana telah melonjak daripada $2,300 kepada $4,000.
Sehingga 19 April, jumlah keseluruhan dana telah melebihi $10,000, menghampiri sasaran yang dijangkakan sebanyak $15,000.
