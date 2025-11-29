Sesi penerangan orientasi ke tapak melontar, merangkumi maklumat tentang arah perjalanan, kemudahan yang tersedia dan tatacara melontar agar jemaah lebih bersedia. - Foto TM FOUZY TRAVEL & TOURS PTE LTD

Syarikat TM Fouzy perkenal penginapan baru demi keselesaan jemaah Jemaah boleh pilih inap di bilik berdua, bertiga atau berempat di Madinah, Makkah dan Aziziyah, berbanding perumahan Safa Ikhwah 1 di Shisha sebelum ini

Syarikat TM Fouzy Travel & Tours Pte Ltd telah berkhidmat lebih 30 tahun dalam menguruskan jemaah haji dan umrah di Singapura.

Sejak penubuhannya, agensi pelancongan Islam itu beriltizam melestarikan usaha dakwah Allahyarham Ustaz Tengku Mohamad Fouzy Tengku Mahid Jumat, serta memastikan bimbingan haji selari dengan syariat Islam.

Kini, kesinambungan itu diteruskan Pengarah Urusan, Ustaz Tengku Muhammad Fauwaz Fathurrahman Tengku Mohamad Fouzy, bersama Ustazah Tengku Madihah Fathiyyatul Fauziyyah Tengku Mohamad Fouzy, yang akan memimpin jemaah dalam perjalanan ibadah mereka.

Landskap haji di kota Makkah dan Madinah terus berkembang bagi menampung jutaan umat Islam dari seluruh dunia.

Kerajaan Arab Saudi sentiasa menitikberatkan keselamatan jemaah di tempat suci utama seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Justeru, kecergasan dan daya ketahanan fizikal menjadi antara cabaran utama, khususnya pada kemuncak ibadah haji.

Pengarah syarikat, Ustazah Tengku Madihah, memberitahu Berita Harian (BH):

“Bagi musim haji 2026 ini, TM Fouzy Travel menawarkan tiga pilihan pakej: Pakej Taibah (25 hari); Pakej Rayhaan (29 hari); dan Pakej Hilton (24 hari).

“Semua jemaah dalam pakej ini akan memulakan perjalanan mereka di Madinah.

“Selepas menziarahi dan bermalam di Madinah, jemaah akan meneruskan perjalanan ke Makkah.

“Bagi jemaah Pakej Taibah, penginapan di Makkah adalah selama sembilan malam di Al Marwa Rayhaan Rotana (menara jam).

“Apabila musim haji semakin hampir, mereka akan berpindah ke Aziziyah (dalam kawasan Makkah). Ini bagi menyelaraskan perjalanan haji supaya memudahkan mereka pergi ke khemah di Mina dan melontar Jamrah pada hari tasyrik (11, 12 dan 13 Zulhijah).

“Bagi Pakej Rayhaan dan Hilton pula, setelah lawatan di Madinah, jemaah akan dibawa ke Hotel Spark by Hilton di Aziziyah. Menjelang 14 Zulhijah, jemaah akan berpindah ke Al Marwa Rayhaan Rotana sehingga tarikh pulang.”

Ustazah Tengku Madihah menambah, semua jenis pakej haji akan berada di Aziziyah, Hotel Spark by Hilton.

“Di sini nanti, kami akan menjalankan program seperti ulang kaji manasik haji dan pengisian rohani sebagai persediaan menghadapi hari Arafah (9 Zulhijah).

“Tempahan pakej haji membolehkan jemaah memilih tinggal di bilik berdua, bertiga atau berempat di Madinah, Makkah dan juga Aziziyah.

“Ini adalah antara perubahan yang utama kami hadapi tahun ini demi keselesaan dan keselamatan jemaah haji. Pada tahun-tahun sebelum ini, kami menetap di perumahan Safa Ikhwah 1 di Shisha,” jelasnya.

Jemaah haji Singapura akan berangkat ke Madinah melalui pesawat penerbangan Saudia. Semasa menempah pakej, jemaah boleh memilih sama ada penerbangan Kelas Ekonomi atau Kelas Bisnes.

Selain itu, pihak syarikat turut menawarkan pilihan naik taraf bilik dengan pemandangan Kaabah di Al Marwa Rayhaan by Rotana (Menara Jam Makkah).

SEKILAS:

* Satu acara perasmian pakej haji bakal diadakan pada Ahad, 30 November 2025, bermula 4.30 petang di Masjid Darul Aman, di 1 Jalan Eunos, Singapura 419493.

* TM Fouzy Travel & Tours Pte Ltd mengundang bakal jemaah haji 2026 agar menghadiri dan mendapatkan maklumat terperinci bagi musim haji akan datang.

* Bayaran penuh bagi pakej hendaklah dibuat semasa pendaftaran, dari 1 hingga 15 Disember 2025.