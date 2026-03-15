Troli barangan dapur termasuk keperluan rumah seperti bahan masakan dan juadah Hari Raya diagih kepada 55 penerima bantuan bersama anggota keluarga mereka semasa Majlis Pengagihan Sinar Ramadan anjuran TAA dan Maybank pada 15 Mac di Wisma Geylang Serai. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Ibu tunggal, Cik Nurul Jamilah Rosli, bersama tiga anak kecilnya, (dari kiri) Naira Insyirah, Iffat Nazriel dan Irfan Nadzir, merupakan antara 55 keluarga yang menerima bantuan kewangan $500 serta barangan dapur dan juadah Hari Raya semasa Majlis Pengagihan Sinar Ramadan anjuran Tabung Amal Aidilfitri (TAA) dengan kerjasama Maybank pada 15 Mac di Wisma Geylang Serai. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sebagai seorang ibu tunggal dengan tiga anak kecil yang tidak dapat bekerja akibat masalah kesihatan, setiap bantuan yang diterimanya ibarat talian hayat – tidak kira jumlahnya.

Justeru bantuan kewangan dan barangan dapur yang diterima Cik Nurul Jamilah Rosli daripada Tabung Amal Aidilfitri (TAA) amat dialu-alukan bagi membantu meringankan beban perbelanjaan harian, terutama menjelang Hari Raya.

Cik Nurul merupakan antara 3,543 penerima yang menerima bantuan sebanyak $500 bagi setiap isi rumah daripada TAA tahun ini.

Beliau juga antara 55 penerima troli berisi barangan – termasuk bahan memasak, makanan dan keperluan rumah – semasa Majlis Pengagihan Sinar Ramadan anjuran TAA dengan kerjasama Maybank pada 15 Mac di Wisma Geylang Serai.

Berucap di majlis tersebut sebagai tetamu terhormat, Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Zhulkarnain Abdul Rahim, berkata jumlah keseluruhan pengagihan tahun ini mencecah $1,771,500 – yang tertinggi direkodkan sejak 2023.

“Ramai keluarga-keluarga kita yang berkeperluan.

“Kami menyeru kepada semua lapisan masyarakat, muda dan tua, yang boleh menyumbang bakti, menyumbang tenaga, menyumbang derma agar tampil sumbang kepada TAA,” kata Encik Zulkharnain.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada 14 Mac, TAA berkata ia menyalurkan purata $1.3 juta setiap Ramadan dalam tempoh lima tahun lalu kepada lebih 3,000 penerima bantuan setiap tahun.

“TAA telah berkembang menjadi salah satu inisiatif kebajikan utama masyarakat yang menyokong keluarga yang memerlukan di seluruh Singapura,” katanya.

Pengagihan dana TAA dan barangan dapur ini memberi manfaat kepada keluarga berpendapatan rendah, warga emas serta individu yang menghidap penyakit kronik seperti penyakit buah pinggang, angin ahmar, barah dan kencing manis.

Semasa Majlis Pengagihan Sinar Ramadan anjuran TAA dengan kerjasama Maybank, yang menghulurkan bantuan kewangan sebanyak $500 bagi setiap isi rumah kepada keluarga memerlukan, beberapa persembahan turut diadakan dengan tetamu dijemput naik ke pentas. Para penerima bantuan berbaris di barisan hadapan untuk bergambar. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Cik Nurul memberitahu Berita Harian (BH) bahawa bantuan daripada TAA itu banyak membantu menampung perbelanjaan rumah, terutama dengan keadaan kesihatannya.

“Oleh kerana saya mengalami slip disc dan kecederaan lutut, saya tidak dapat bekerja.

“Dengan tiga anak yang perlu disara, bantuan wang dan barangan dapur ini amat membantu, lebih-lebih lagi ketika Ramadan dan Syawal yang makin hampir,” katanya.

Beliau mempunyai tiga anak berusia tujuh, lapan dan sembilan tahun.

Semasa acara itu, peserta disajikan dengan persembahan lagu duet khas oleh Duta TAA, Encik Art Fazil, bersama penerima bantuan TAA, Cik Tini Abdul, seorang ibu tunggal kurang upaya.

Seramai 55 penerima bantuan TAA bersama anggota keluarga masing-masing beratur untuk menerima bantuan kewangan $500 bagi setiap isi rumah serta troli barangan dapur yang merangkumi bahan masakan dan juadah Hari Raya semasa Majlis Pengagihan Sinar Ramadan yang diadakan di Wisma Geylang Serai pada 15 Mac. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Bersempena majlis pengagihan tersebut, TAA kini giat mengumpul dana bagi pengagihan pada tahun-tahun akan datang melalui platform cetak, elektronik dan media sosial, selain turut hadir di bazar-bazar Raya utama termasuk di Geylang Serai, Kampung Gelam dan Celebfest.