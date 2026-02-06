Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Tabung Amal Aidilfitri (TAA) sasar untuk kumpul $1.9j bagi kempen Ramadannya pada 2026. Ia merupakan sasaran yang lebih daripada jumlah yang dikumpul tahun lepas, iaitu $1.8 juta. - Foto TAA

Tabung Amal Aidilfitri (TAA) melancarkan Kempen Dana Amal Ramadan TAA 2026, menyasarkan kutipan $1.9 juta bagi menyalurkan bantuan kepada golongan berpendapatan rendah dan pesakit kronik di seluruh Singapura.

Kempen tahunan itu, dengan tema, Seikhlas Kasih, Berjuta Harapan, dilancarkan pada 6 Februari di Wardah Ballroom @ Stevens.

Ia diserikan dengan kehadiran Anggota Parlimen (AP) GRC Bishan-Toa Payoh, Encik Saktiandi Supaat, selaku tetamu terhormat.

Dana yang terkumpul akan diagihkan kepada penerima bantuan yang layak sepanjang Ramadan 2026.

Pada Ramadan 2025, TAA berjaya mengumpulkan $1.8 juta, membolehkan sekitar 3,400 individu dan isi rumah menerima bantuan $500 setiap seorang atau keluarga.

Majlis pelancaran kempen turut dihadiri oleh anggota Lembaga Pemegang Amanah dan Jawatankuasa Eksekutif (Exco) TAA, pemimpin Pertubuhan Melayu/Islam (MMO), rakan korporat dan masyarakat, penderma, sukarelawan serta penerima bantuan TAA.

Ketua Jawatankuasa Eksekutif TAA, Encik Mohd Najib Sahib, mengimbau kembali usaha berterusan TAA sejak lebih tiga dekad lalu.

“TAA berharap agar masyarakat akan terus menyokong usaha amal kami dengan semangat sama seperti yang telah ditunjukkan sepanjang 34 tahun perjalanan TAA bersama masyarakat Melayu/Islam di Singapura,” katanya.

Pada majlis pelancaran itu, Encik Saktiandi turut memperkenalkan poster kutipan dana TAA 2026 yang menampilkan Duta TAA, cef selebriti tempatan, Cef Mel Dean, bersama seorang penerima bantuan TAA, Cik Asmah Asib, 87 tahun.

Pemilihan Cef Mel sebagai wajah kempen 2026 turut menandakan satu pencapaian penting sempena 10 tahun penglibatan beliau sebagai sukarelawan TAA.

Dikenali sebagai cef terkemuka dan pendukung masakan Nusantara, Cef Mel aktif memperjuangkan nilai ihsan dan kemurahan hati dalam kalangan masyarakat.

“Saya amat terharu dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan.

“Dipilih sebagai wajah TAA bagi 2026 bukan sekadar pengiktirafan, namun amanah yang saya pikul dengan penuh keikhlasan,” ujar Cef Mel.

Beliau berkata peranan itu menguatkan lagi tekadnya untuk terus menyampaikan mesej kepedulian dan kebersamaan agar usaha membantu sesama insan dapat diteruskan berlandaskan nilai kemanusiaan.

Poster kempen itu turut memaparkan kisah Cik Asmah, yang berkerusi roda dan menghidap pelbagai penyakit kronik termasuk darah tinggi, kerapuhan tulang (osteoporosis), kencing manis, demensia progresif dan penyakit Parkinson.

Beliau dijaga sepenuh masa oleh anak lelakinya yang berusia 50 tahun.

Meskipun anaknya mengalami masalah katarak pada mata kanan, beliau tetap setia dan tabah menjaga ibunya.

Kisah Cik Asmah mencerminkan ketabahan serta kekuatan senyap ramai keluarga yang dibantu oleh TAA dalam menghadapi cabaran kehidupan harian.

Bagi meluaskan jangkauan kempen 2026, TAA menjalin kerjasama strategik dengan stesen Mediacorp, Warna 942, sebagai rakan radio rasmi.

Kempen radio itu akan berlangsung dari 16 Februari hingga 22 Mac, menyajikan rancangan langsung selama sejam pada waktu sahur serta temu bual bersama penerima bantuan dan sukarelawan TAA yang dikenali sebagai ‘Wira TAA’.

Selain itu, TAA akan membuka gerai derma di Bazar Geylang Serai, selain menyediakan kotak derma di beberapa premis makanan dan peruncitan terpilih.

TAA juga sekali lagi dilantik sebagai organisasi penerima manfaat rasmi Celebfest Ramadan, yang akan berlangsung dari 27 Februari hingga 1 Mac di Pusat Konvensyen Suntec City.

Orang ramai yang ingin menderma boleh berbuat demikian melalui pelbagai saluran yang disenaraikan di laman web TAA, https://taa.org.sg/donate/.