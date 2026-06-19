Kerja pembinaan tarikan kesejahteraan berskala besar pertama Singapura di Marina South akan bermula pada suku ketiga 2026.

Kemudahan tujuh tingkat itu menampilkan kolam termal, gelongsor air dan sauna.

Therme Singapore, yang dijadual dibuka pada 2030 dan terletak bersebelahan dengan Gardens by the Bay dan Marina Barrage, akan mempunyai lebih 20 kolam dan ciri air serta lebih 70 bilik rawatan kesejahteraan.

Harga tiket tidak diumumkan pada majlis pecah tanah pada 19 Jun, namun pembangun, Therme Group Singapore, berkata ia berhasrat agar kemudahan itu “dapat diakses oleh semua”.

Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu, yang berucap semasa majlis yang diadakan di IMBA Theatre dalam Gardens by the Bay, berkata Therme Singapore akan mengukuhkan kedudukan negara sebagai hab pelancongan, kesihatan dan inovasi bandar di Asia.

Rantau ini dijangka mengetuai pertumbuhan pelancongan dan pelancongan dunia dalam dekad akan datang, didorong oleh peningkatan kemakmuran dalam kalangan pelancong sejagat dan permintaan yang kian meningkat dari dalam rantau ini, katanya.

“Dengan membangunkan tarikan yang tersendiri dan bermutu tinggi serta sentiasa menyegarkan pengalaman pelancongan kita, kita dapat mengukuhkan daya tarikan kita kepada golongan pelancong yang semakin ramai,” kata Cik Fu, yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan.

Turut hadir ialah mantan Menteri Pembangunan Negara, Encik Mah Bow Tan, yang kini merupakan Pengerusi Therme Group Asia dan Therme Singapore.

Therme Singapore berkata dalam satu kenyataan akhbar bahawa ia “direka untuk pengunjung dari semua lapisan masyarakat”.

Kemudahan itu dijangka menarik kira-kira dua juta pengunjung setahun, separuh daripadanya pelancong dan separuh lagi penduduk tempatan.