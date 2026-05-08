Dua projek baru untuk memperkukuh kedudukan Singapura sebagai hab dunia sedang dirancang di Marina South, melibatkan terminal kapal persiaran dan feri bersepadu baru serta hab pameran.

Berucap di Persidangan Industri Pelancongan 2026, Menteri Kemampanan dan Sekitaran yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan, Cik Grace Fu, mendedahkan bahawa pemerintah sedang meninjau kemungkinan menempatkan terminal itu bersebelahan Pusat Kapal Persiaran Marina Bay (MBCC) sebagai sebahagian daripada Greater Southern Waterfront.