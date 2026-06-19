Tarikan kesejahteraan tujuh tingkat di Marina South mula dibina, bakal dibuka pada 2030

Tarikan kesejahteraan tujuh tingkat di Marina South mula dibina, bakal dibuka pada 2030

Tarikan kesejahteraan tujuh tingkat di Marina South mula dibina, bakal dibuka pada 2030

Kerja pembinaan tarikan kesejahteraan berskala besar pertama Singapura di Marina South, sebuah kemudahan tujuh tingkat yang menampilkan kolam termal, gelongsor air dan sauna, akan bermula pada suku ketiga 2026.

Therme Singapore, yang dijadual dibuka pada 2030 dan terletak bersebelahan dengan Gardens by the Bay dan Marina Barrage, akan mempunyai lebih 20 kolam dan ciri-ciri air serta lebih 70 bilik rawatan kesejahteraan.

Harga tiket tidak diumumkan pada majlis pecah tanah pada 19 Jun, namun pembangun Therme Group Singapore berkata ia berhasrat agar kemudahan itu “dapat diakses oleh semua”.

Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu yang berucap pada majlis yang diadakan di IMBA Theatre dalam Gardens by the Bay, berkata Therme Singapore akan mengukuhkan kedudukan negara sebagai hab pelancongan, kesihatan dan inovasi bandar di Asia.

Rantau ini dijangka mengetuai pertumbuhan pelancongan dan pelancongan dunia dalam dekad akan datang, didorong oleh peningkatan kemakmuran dalam kalangan pelancong global dan permintaan yang semakin meningkat dari dalam rantau ini, katanya.

“Dengan membangunkan tarikan yang tersendiri dan berkualiti tinggi serta sentiasa menyegarkan pengalaman pelancongan kita, kita dapat mengukuhkan daya tarikan kita kepada golongan pelancong yang semakin ramai,” kata Cik Fu, yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan.

Turut hadir ialah mantan Menteri Pembangunan Negara, Encik Mah Bow Tan, yang kini menjadi pengerusi Therme Group Asia dan Therme Singapore.

Therme Singapore berkata dalam satu kenyataan akhbar bahawa ia “direka untuk pengunjung dari semua lapisan masyarakat”.

Kemudahan itu dijangka menarik kira-kira dua juta pengunjung setahun, separuh daripadanya pelancong dan separuh lagi penduduk tempatan.